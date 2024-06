Il Black Friday estivo Geekmall mette in sconto bici, monopattini e stazioni elettriche

Pubblicità

Il Black Friday quest’anno si celebrerà anche d’estate. Per l’occasione GeekMall mette in offerta diversi prodotti, tra bici e monopattini elettrici, oltre a diverse stazioni per l’accumulo di energia domestica. Ecco tutti gli sconti.

1) BOGIST M1 Elite

Il primo dei prodotti in offerta è il monopattino BOGIST M1 Elite, che propone una batteria da 36V 10,4Ah e offre un’autonomia massima di 25-30 km.

Il potente motore da 350W permette di raggiungere velocità fino a 25 km/h, mentre non manca un Display LED smart e in sistema di frenata a norma su ambo le ruote. A proposito di queste, monta pneumatici antiforatura da 8,5 pollici, su un telaio in lega di alluminio aeronautico e

Solitamente il suo prezzo di listino è di 209 euro, ma grazie al codice sconto 100BFSE10 si porterà a casa a 199 euro.

2) ONESPORT OT16-2

Dotata di un motore da 250W, questa bici elettrica può raggiungere una velocità massima di 25 km/h. In assistita, la batteria da 48V 15,6Ah offre un’autonomia fino a 120 km, con dei pneumatici da 20*3.0 pollici adatti a diversi tipi di terreno.

E’ dotata di cambio Shimano a 7 velocità e di freni a disco anteriori e posteriori per una guida sicura.

Solitamente il suo prezzo di listino è di 769 euro, ma grazie al codice sconto ONSOT162 si porterà a casa a 199 euro.

3) DUOTTS F26

Altra bici elettrica in sconto, questa volta con pneumatici fat da 26*4.0 pollici, doppio motore da 750W*2,bBatteria LG 17.5Ah, che offre un’autonomia di 100-120 km in modalità pedalata assistita.

Arriva a una coppia massima di 130 Nm per affrontare le salite con facilità, anche grazie al motore doppio da 750W*2 con velocità massima di 55 km/h e capacità di affrontare pendenze fino a 55 gradi.

Solitamente il suo prezzo di listino è di 1299 euro, ma grazie al codice sconto GDUOTF26 si porterà a casa a 1229 euro.

4) KuKirin G4

Altro monopattino in offerta è KuKirin G4, questa volta pensato per l’off road, con motore da 2000W, Batteria da 20Ah, Autonomia Massima di 75 km.

Naturalmente, non è pensato per andare su strade pubbliche, anche perché la velocità massima di 70 km/h non lo consente. Questa velocità, oltre che dal motore, viene assicurata anche grazie ai pneumatici fuoristrada in gomma a vuoto da 11 pollici.

Per la maggiore sicurezza possibile è dotato di doppio freno a disco anteriore e posteriore.

Solitamente il suo prezzo di listino è di 839 euro, ma grazie al codice sconto APcNHDrT si porterà a casa a 809 euro.

5) FOSSiBOT F1200

Si passa, poi, alle stazioni elettriche portatili. La prima in offerta è da 1024Wh 1200W. Questo generatore solare con Batteria LFP supporta la ricarica veloce da 0-80% in meno di 50 minuti.

Pesa appena 11,5 kg, ideale per attività all’aperto, emergenze domestiche e per l’uso quotidiano. La connettività, tra le altre, offre sette porte di uscita.

E’ garantito per oltre 4000 cicli di carica e offre un funzionamento a bassa rumorosità, solo 60 dB anche a piena potenza entro 1 metro, così da non disturbare.

Solitamente il suo prezzo di listino è di 459 euro, ma grazie al codice sconto FSBF1200 si porterà a casa a 399 euro.

6) FOSSiBOT F2400

Ancora in offerta il generatore FOSSiBOT F2400, con una capacità ultra large di 2048Wh e alta potenza di 2400W. Propone una batteria LifePO4 con oltre 3500 cicli di carica garantiti, che si ricarica in appena 1,5 ore.

Solitamente il suo prezzo di listino è di 799 euro, ma grazie al codice sconto vtkRKKvL si porterà a casa a 749 euro.

7) FOSSiBOT F3600

FOSSiBOT F3600 è l’ultima delle stazione di alimentazione portatili in sconto, con capacità di 3840Wh, Uscita AC da 3600W, e ricarica in appena 1,5 ore. Permette di alimentare fino a 13 dispositivi e si ricarica completamente in appena 1,5 ore con ricarica AC da 4200W.

Tra le altre funzioni offre una torcia magnetica portatile inclusa.

Solitamente il suo prezzo di listino è di 1599 euro, ma grazie al codice sconto C84TWJBZ si porterà a casa a 1499 euro.