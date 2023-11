Black Friday 2023 di Eufy, in sconto videocamere Homekit e con visione notturna a colori

Il Black Friday 2023 parte anche per Eufy, brand certamente noto per le sue periferiche relative alla sicurezza smart domestica. Ecco tutti gli sconti del marchio presenti attualmente su Amazon.

Per chi no lo sapesse, Eufy è un marchio di Anker dedicato alle periferiche per una casa intelligente. In primis, il brand è noto per le sue telecamere di sicurezza e per i bundle contenenti hub e telecamere. Tra le peculiarità di alcune di queste periferiche vi è la batteria integrata, che permette un’autonomia invidiabile, che nella maggior parte dei casi consente di caricarle praticamente una o due volte l’anno.

Tra le nostre pagine abbiamo ospitato più volte recensioni dedicate ai kit di videosorveglianza, che potete leggere a questo, e a quest’altro indirizzo.

Al momento, occhi puntati sulle telecamere 2C con visione notturna e impermeabilità IP65, oltre alle telecamere indoor 2K motorizzate, con possibilità di pan e tilt, per una visione completa della stanza, da controllare naturalmente anche da remoto.

In sconto non mancano neppure le ultime arrivate della serie eufycam 3C, una camera anche da esterno, che si collega sempre in WiFi e che gode della visione notturna a colori.

Di seguito tutte le camere Eufy scontate per il Black Friday 2023:

eufy Security Indoor Cam 2K Pan & Tilt, telecamera wi-fi interno, Videosorveglianza con AI per Riconoscimento Persone/Animali, Assistenza Vocale, Visione Notturna, MicroSD non Inclusa In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a 27 nov 23

eufy Security eufyCam 2C, telecamera wi-fi esterno, telecamera wifi esterno senza fili, richiede HomeBase 2,180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, Nessun Costo Mensile In offerta a 49,99 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a 27 nov 23

eufy Security SoloCam S220, telecamera wi-fi esterno, telecamera wifi esterno senza fili, risoluzione 2K, IP67, nessun canone mensile, HomeBase non richiesto In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 27 nov 23

Telecamera wifi esterno batteria eufy Security eufyCam 2C, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, impermeabilità IP65, visione notturna, compatibile con Alexa, nessun costo mensile In offerta a 119,99 € – invece di 199,99 €

sconto 40% – fino a 27 nov 23

eufy Security eufyCam 2C Pro, telecamera wi-fi esterno, telecamera wifi esterno senza fili, risoluzione 2K, batteria durata di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, Nessun Costo Mensile, 2+1 In offerta a 159,99 € – invece di 269,99 €

sconto 41% – fino a 27 nov 23

eufy Security eufyCam 2C,telecamera wi-fi esterno, telecamera wifi esterno senza fili,180 Giorni di Durata della Batteria, HD 1080p, Visione Notturna, Compatibile con Alexa, Nessun Costo Mensile, 3+1 In offerta a 179,99 € – invece di 279,99 €

sconto 36% – fino a 27 nov 23

eufy Security eufyCam 2C Pro, telecamera wi-fi esterno, telecamera wifi esterno senza fili, risoluzione 2K, batteria durata di 180 giorni, compatibilità HomeKit, IP67, Nessun Costo Mensile, 4+1 In offerta a 309,99 € – invece di 459,99 €

sconto 33% – fino a 27 nov 23

eufy Security eufyCam S330(eufyCam 3), telecamera wi-fi esternoi, telecamera pannello solare, risoluzione 4K, riflettore e visione notturna a colori, Nessun Costo Mensile, Kit di 2 telecamere In offerta a 389,00 € – invece di 549,00 €

sconto 29% – fino a 27 nov 23

eufy Security eufyCam S300(eufyCam 3C), telecamera wi-fi esternoi, telecamera wifi esterno senza fili, risoluzione 4K, Visione Notturna a Colori, Nessun Costo Mensile, Kit di 3 telecamere In offerta a 399,00 € – invece di 599,99 €

sconto 33% – fino a 27 nov 23

eufy Security eufyCam S300(eufyCam 3C), telecamera wi-fi esternoi, telecamera wifi esterno senza fili, risoluzione 4K, Visione Notturna a Colori, Nessun Costo Mensile, Kit di 4 telecamere In offerta a 499,00 € – invece di 699,99 €

sconto 29% – fino a 27 nov 23

