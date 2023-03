Ugreen Nexode 200W, in sconto a 144€ l’alimentatore “mostro” con cui si ricarica tutto

Se la potenza di un caricabatterie per voi è tutto siete fortunati: oggi su Amazon trovate in sconto quello che, a nostra conoscenza, è il più potente in assoluto dei caricabatterie da tavolo: l’Ugreen Nexode 200W che oggi trovate al prezzo di 144€ grazie ad un codice.

Questo accessorio è un vero mostro offre 4 porte USB-C, il maggior numero che abbiamo mai visto, e due porte USB-A. Grazie a questo assetto e alla potenza massima in uscita non solo può servire praticamente tutti i portatili oggi in circolazione, incluso gli esosi MacBook Pro M2 da 16″, ma è in grado di ricaricarne due insieme fornendo loro 100W ciascuno.

Se non avete, come probabile, due macchine che assorbono questa potenza in pratica non ci sono limiti al numero di dispositivi che potete ricaricare insieme. Basti pensare che sfruttando tutte e 4 le porte insieme potete ricaricare due MacBook Air alle loro massime potenzialità, un iPad Pro e un iPhone sempre sfruttando al massimo le loro capacità di ricarica.

Le combinazioni sono moltissime. Le trovate tutte elencate su Amazon selezionando il pannello che consente di verificare quanta è la potenza a seconda delle porte connesse. Le tecnologie supportate sono Power Delivery 3.0, Quick Charge 4.0+/3.0, SCP, AFC, 5V/2.4A, Galaxy Super Fast Charging, PPS Carica adattiva.

La sicurezza e le prestazioni sono garantite dai 4 chip che mentengono il calore sotto controllo e offrono un buon risparmio energetico

Come accennato questo caricabatterie è il più potente in commercio. In realtà esistono altri caricabatterie da 200W ma non solo Ugreen offre un’ampia garanzia in fatto di qualità ma nessuno presenta 4 porte USB-C insieme corredate da altre due porte USB-A

Costerebbe 200 euro, non un prezzo abbordabile, ma già al prezzo scontato di 169,99 euro ci si può fare un pensierino visto che il caricabatterie apple da 140W con una singola porta costa 105 euro (anche se su Amazon si compra a poco più di metà di questo prezzo). Oggi però il caricabatterie Ugreen viene presentato con uno sconto extra del 15% che riduce il costo a 144€. Basta cliccare il coupon che trovate nella pagina.

Click qui per comprare