Festa delle offerte Prime, batteria 100W di Ugreen nata per MacBook Air e Pro a solo 89,99 €

Ci sono batterie e batterie. E quella che troviamo oggi in sconto su Amazon in occasione delle promozioni d’autunno in sconto da 149,99 a 89,99€, è perfetta per chi ha necessità di priolungare la vita operativa del proprio MacBook Air o un qualunque portatile ad alte richiesta di potenza.

La Ugreen 100W, un nome che non dice tutto quel che fa, si distingue per l’elevata capacità di mAh (25000) ma anche e sopratutto per due caratteristiche: la velocità di ricarica e i Wh.

Offre 3 porte USB (USB C1/C2, uscite USB A) che garantiscono una ricarica alla massima velocità per tre dispositivi contemporaneamente. La singola porta USB arriva 100W, più che sufficienti per un MacBook di qualunque tipo. Collegando due porte si arriva a 100+45W sulla seconda porta per una mostruosa uscita di 145W in contemporanea, un pratica potete caricare un MacBook Pro e un iPad Pro.

La capacità della batteria è di 90 Watt-ora. Questo significa che potremo ricaricare quasi interamente un MacBook Pro da 16″ (100 Wh) e più di una volta praticamente tutti gli altri portatili Apple. In particolare il produttore la consiglia per i MacBook Air M2 che hanno una batteria da 67 Wh. Come dire che raddoppiate la vita operativa e avanzate ancora energia per altri dispositivi.

La batteria si ricarica anche rapidamente. Usando un adeguato caricabatterie USB-C la capacità si ripristina in circa due ore. Nonostante la potenza potrete portare la batteria anche portarlo in aereo senza problemi e limitazioni.

La Ugreen 100W costerebbe149,99 €. Ma grazie agli sconti di oggi la pagate solo 89,99€, il prezzo più basso che abbiamo visto.