Black Friday, il rasoio Braun Series 9 PRO plus in sconto a 199 euro

Pubblicità Braun lo definisce il miglior rasoio di sempre. Amazon lo sconta al prezzo più basso. Parliamo di Braun Series 9 PRO + che oggi in occasione del Black Friday comprate a solo 199€. Difficile dire se il poco timido proclama di Braun abbia davvero un riscontro e quindi siamo davvero di fronte al miglior rasoio mai prodotto ma le specifiche sono davvero impressionanti. Tra di esse, ad esempio i 5+1 elementi di taglio e le 40.000 azioni di taglio al minuto. Il rasoio è perfetto per ogni tipo di barba, di 1, 3 o 7 giorni. I 5 elementi di rasatura cui abbiamo fatto cenno, sono perfettamente sincronizzati in grado di offrire a ogni passata un’efficacia eccezionale e comfort sulla pelle, anche sui peli più difficili Integrato nella testina c’è un rifinitore di precisione, potenziato con lame in acciaio chirurgico, in grado di offrire la massima efficienza di taglio anche su baffi, basette e sotto il naso. La testina radente flessibile a 40° si adatta e raggiunge anche le aree più difficili, sotto il mento e il collo. Il rasosio Braun Series 9 PRO + è anche Impermeabile al 100% e quindi si può usare sia a secco che sotto l’acqua oppure con o con la schiuma da barba. Nella confezione c’è una potente batteria Li-Ion da 60 minuti di utilizzo e una custodia da viaggio. Il rasoio Braun Series 9 PRO + costerebbe intorno ai 400€. Amazon l’ha scontato recentemente a 289 €. Oggi per il Black Friday lo pagate 199,99 €.

