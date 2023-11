Black Friday in anticipo, ecco tutte le offerte sui dispositivi Amazon

Ogni anno, nell’ultimo venerdì di Novembre, si celebra l’immancabile Black Friday: per noi italiani è soprattutto una giornata di forti sconti un po’ in tutti i negozi, ma su Amazon in particolar modo questo periodo si festeggia alla grande con una settimana intera di sconti che iniziano il lunedì precedente (quest’anno inizierà il 20 novembre) e terminano il lunedì successivo (27 novembre), giornata nota come il Cyber Monday in quanto la maggior parte delle offerte interessano i prodotti tecnologici.

Quest’anno gli sconti sono partiti ancora prima: già da oggi infatti è possibile acquistare i prodotti Amazon dei suoi marchi Echo, Blink, eero e Ring Intercom, e andare quindi a risparmiare anche diverse centinaia di Euro.

Le offerte odierne

È quindi uno dei migliori momenti per rendere la propria casa più Smart con speaker intelligenti Echo che si controllano con la voce, in diverse versioni che meglio si adattano alle varie stanze di casa, tramite cui poter avere così un assistente digitale sempre pronto ad esaudire le proprie richieste.

Oppure chi vuole aumentare la sicurezza domestica può optare per le videocamere Blink o Ring Intercom, alcune progettate appositamente per l’esterno, altre per l’uso indoor, che permettono di registrare tutto quel che accade nelle vicinanze, avvisando il proprietario con una notifica sul cellulare qualora dovessero rilevare un movimento sospetto e, in ogni momento, permettendo di vedere attraverso il loro “occhio” in tempo reale da qualsiasi parte del mondo.

Della serie Blink e Ring Intercoom fanno parte anche i videocitofoni, ottimi strumenti per interagire tramite cellulare con chi sta suonando alla porta, garantendo magari l’accesso temporaneo al parente o al vicino di casa, o al corriere che deve lasciare un pacco.

E poi ci sono i router mesh di eero, ottimi per migliorare la potenza del segnale WiFi in casa e in ufficio, o per estenderlo alle stanze in cui il segnale risulta debole.

Vale sempre la regola del chi-prima-arriva

Le offerte come dicevamo sono già cominciate; la maggior parte termina il 27 novembre, altre finiscono il 16, ma non è escluso che possano scadere anche prima in quanto va tenuto conto anche il numero di scorte presenti nei magazzini. Pertanto se c’è qualcosa che volevate comprare da tempo non tergiversate oltre perché il prezzo promozionale che trovate oggi difficilmente sarà così basso in futuro.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).