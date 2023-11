Black Friday, Garmin Vivofit Jr.3 lo smartwatch che tiene attivi i bambini al minimo, 69,99€

Uno smartwatch per bambini capace di intrattenerli ma anche di incentivarli all’attività fisica? Non è certo una cattiva idea se pensiamo a Garmin Vivofit Jr.3 che su Amazon viene offerto in questi giorni della settimana Black Friday al prezzo più basso di sempre, 69,99€.

Abbiamo definito il Garmin Vivofit Jr.3 come uno smartwatch, ma non è il termine esatto perchè corre il rischio di non farci concentrare sullo scopo principale del prodotto Garmin. Di “Watch” questo dispositivo ha infatti la forma ma la sua funzione centrale non è quella di presentare l’ora (che pure offre) o gestire applicazioni ma principalmente di aiutare il piccolo utente a restare attivo.

Questo scopo viene raggiunto grazie all’utilizzo di personaggi e missioni ben famigliari ai bambini: principesse Disney, superoi Marvel e universo Star Wars. Scegliendo il “mondo” di riferimento, si avrà un Garmin Vivofit Jr.3 personalizzato intorno a questo stesso mondo con quiz, giochi, punti (gemme) da collezionare.

Man mano che si svolge un’attività motoria e si raggiungono traguardi, si sbloccano nuovi livelli e nuovi giochi in un processo di “gamificazione” che è famigliare ai bambini ma che per una volta non li costringe a restare seduti ma a muoversi.

Lo smarwatch permette anche di fissare attività specifiche che vengono ricordate al bambino. Ad esempio: lavarsi le mani, riordinare la stanza, prendersi cura del cane o del gatto.

I Garmin Vivofit Jr.3 sono gestiti da un’applicazione specifica per smartphone che è controllata dallo smartphone dei genitori. È qui che si possono fissare gli obbiettivi e nello stesso tempo gestire i quadranti e le funzioni. L’applicazione è utile anche per verificare i livelli di attività del bambino, leggere i dati del sonno e assegnare ricompense in gettoni che possono essere poi “riscattati” per comprarsi un piccolo premio.

Un’interessante funzione è quella che mette in sfida due o più bambini che hanno un Garmin Vivofit Jr.3. Ci sono anche sfide multifamiglia attraverso l’app Garmin Connect.

Si può anche attivare un widget con i contatti di emergenza del bambino, affinché siano rapidamente accessibili se necessari.

Il Garmin Vivofit Jr.3 ha uno schermo a colori, non ha necessità di essere ricaricato (la battera sostituibile dura un anno), è impermeabile e sufficientemente robusto da essere indossato in qualunque momento della giornata anche dal bambino più attivo.

Tutti Garmin Vivofit Jr.3 hanno le stesse funzioni. Cambiano i personaggi e le sfide per adattarsi ai gusti dei bambini o delle bambine. I prezzi sono identici: 69,99 €, dieci euro meno del prezzo Garmin e il prezzo più basso di sempre.

Click qui per scegliere il Garmin Vivofit Jr.3 che vi piace di più