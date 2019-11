Black Friday: sconto storico su iPad 11, solo 749 euro

Offerta più che allettante su iPad 11 grazie al Black Friday su Amazon: il prezzo della versione da 64 GB scende al minimo storico: 749 euro. Il tablet di cui stiamo parlando è lo stesso presentato lo scorso anno, ancora eccezionalmente moderno. Per chi si fosse distratto, ecco le sue caratteristiche:

Display Liquid Retina edge-to-edge da 11″ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica

Chip A12X Bionic con Neural Engine

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Fotocamera posteriore da 12MP, fotocamera frontale TrueDepth da 7MP

Audio a quattro altoparlanti con suono stereo ancora più ampio

Wi-Fi 802.11ac e reti cellulari 4G LTE Advanced

Fino a 10 ore di autonomia

Connettore USB-C per la ricarica e gli accessori

La versione scontata in queste ore è quella con 64 GB di memoria, il taglio più piccolo ma comunque sufficiente per l’uso che generalmente si fa di un tablet, ovvero gaming, editing dei documenti in mobilità, video in streaming, messaggistica e così via.

Questo iPad costerebbe 900 euro. Il Black Friday lo ribassa a 749 euro. Si tratta di uno sconto del 17%, il più alto che abbiamo visto in circolazione su questo particolare modello, pari praticamente ad un risparmio di ben 150 euro.

Click qui per comprare

Se l’offerta di questa pagina non fosse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.