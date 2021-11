Black Friday, Xiaomi Enćhen, rasoio elettrico ricaricabile a soli 7,99€

Volete un buon rasoio elettrico per sbarbarvi tutti i giorni? Grazie ad uno sconto-sullo-sconto, al momento potete comprare lo Xiaomi Enćhen a 7,99 euro. Un prezzo bassissimo per quello che a conti fatti è comunque un buon prodotto: si tratta infatti di un rasoio elettrico a tre testine che esteticamente non si distingue dai decennali rasoi di Philips e degli altri marchi concorrenti.

Ciascuna testina è indipendente e utilizza due anelli di lame, accompagnati da una rete protettiva ultrasottile, capaci di radere a fondo senza strappare i peli della barba, modellandosi lungo ogni punto del viso durante la rasatura. Il coperchio protettivo può essere rimosso facilmente in modo tale da sciacquare le testine sotto l’acqua corrente e rimuovere così in un lampo lo sporco che si deposita all’interno. E sul retro è possibile estrarre anche il tagliabasette, che permette di effettuare rifiniture di precisione.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, si tratta di un rasoio elettrico con potenza pari a 5 Watt il cui rumore massimo emesso è pari a 67 decibel. E’ alimentato da una batteria ricaricabile che promette fino a un’ora e mezza di autonomia con una sola carica, che viene completata in un’ora: questo significa che se lo si usasse per un minuto e mezzo al giorno, potrebbe durare fino a due mesi con una sola carica, risultando perciò molto comodo in vacanza, anche in campeggio, dove può essere difficoltoso reperire una presa di corrente elettrica.

Per altro la ricarica avviene tramite una spina USB-C presente sul fondo, rendendo così molto più comodo ricaricarlo visto che si può tranquillamente utilizzare il cavo e l’alimentatore del cellulare o di un qualsiasi altro dispositivo elettronico commercializzato di recente. La struttura esterna è costruita in plastica ABS, il peso è di 140 grammi e le misure sono pari a circa 15,5 x 5,3 centimetri.

Chi volesse comprarlo, fino al 30 novembre potrà approfittare di un codice sconto che, se applicato adesso sull’offerta lampo attualmente attiva, permette di risparmiare davvero molto. Normalmente infatti Xiaomi Enćhen costa 56,90 euro ma al momento è scontato del 68%: al prezzo di 18,55 euro è possibile aggiungere un secondo sconto tramite il codice BFZ2 al momento dell’ordine, che riduce il prezzo di un ulteriore 58% e lo porta a 7,99 euro. In pratica lo sconto totale è quasi del 90%.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Per consultare tutte le offerte del Black Friday di Lightinthebox potete cliccare su questo link diretto.