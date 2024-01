Blackview AirBuds 8, auricolari stile AirPods Pro di ultima generazione a meno di 24 €

Se volete ascoltare la musica senza fili con un paio di auricolari stile AirPods Pro senza però spendere centinaia di Euro, i Blackview AirBuds 8 potrebbero fare al caso vostro; nel caso sappiate che al momento li trovate in sconto.

Disponibili nella colorazione bianca oppure nera, incorporano 4 microfoni utilizzabili non solo per le telefonate o per interagire con l’assistente vocale, ma anche e soprattutto per beneficiare sia della tecnologia di insonorizzazione ANC, per isolarsi completamente dai rumori esterni, sia la gemella della modalità Trasparenza, così da poter parlare con le persone e ascoltare i rumori ambientali pur continuando ad indossare gli auricolari.

Sono molto buoni dal punto di vista dell’autonomia: ciascun auricolari infatti può suonare ininterrottamente per 6,8 ore con ANC spento oppure 6 ore con ANC attivo, e grazie alle ricariche tramite la custodia, l’autonomia complessiva arriva a 30 ore senza ANC oppure 27 con ANC acceso.

La custodia incorpora 400 mAh ricaricabili tramite USB-C e si ricarica completamente in circa un’ora e mezza; per ricaricare completamente gli auricolari invece si impiega circa 1 ora, ma con soli 10 minuti di ricarica ci si assicurano già 3 ore di autonomia massima. Queste prestazioni si ottengono soprattutto grazie al collegamento Bluetooth 5.3 a basso consumo energetico.

Da segnalare anche la presenza di uno schermo LED sulla custodia che permette di conoscere lo stato di energia residua con un’occhiata, oltre alla certificazione IPX7 che li rendono perfettamente resistenti a pioggia e sudore.

Per quanto riguarda il resto, usano driver da 13 millimetri, si controllano tramite superficie touch posizionata lungo lo stelo, e in dotazione si trovano i gommini in-ear nelle taglie S, M e L in modo da adattarli alla propria conformazione delle orecchie. E poi, sono molto leggeri: 4 grammi per ciascun auricolare, 40 grammi per la custodia.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 78,43 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 70% andando a spendere soltanto 23,53 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.