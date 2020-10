Blackview BL6000 Pro 5G è il primo rugged phone al mondo con il 5G

Nonostante l’ancora scarsa diffusione, gli smartphone dotati di connettività 5G stanno iniziando ad essere sempre più presenti negli scaffali dei negozi. L’ultimo arrivato è il Blackview BL6000 Pro 5G, che può fregiarsi del titolo di primo rugged phone al mondo dotato di 5G.

Il Blackview BL6000 Pro è realizzato con materiale resistente tanto da soddisfare le certificazioni IP68 e IP69K e MIL-STD-810G: può resistere a immersioni in acqua, cadute e urti, perfetto dunque da utilizzare in ogni situazione, che si tratti di una spiaggia, di un cantiere o di un ufficio.

Altro punto di forza, il Blackview BL6000 Pro è dotato di IceMode in grado di resistere a temperature rigide fino a -30 ℃ senza mostrare il minimo segno di cedimento nell’utilizzo di app come telefono, messaggi, contatti e fotocamera.

La fotocamera è un altro plus del telefono: BL6000 Pro sfoggia una tripla fotocamera posteriore con sensore Sony IMX582 e una fotocamera frontale equipaggiata con sensore Samsung S5K3P9-SP da 16 MP, coadiuvate da un software di elaborazione fotografica in gradi di sfruttare modalità quali ritratto, HDR, scatti notturni e subacquei.

Fra le ultime caratteristiche citiamo batteria da 5280 mAh, sistema operativo Android 10, GPS GLONASS con Beidou e Galileo, sensore di pressione, sensore per le impronte digitali ed NFC.

Il telefono sarà disponibile in vendita su Indiegogo ma il prezzo non è stato ancora annunciato; per ulteriori informazioni è possibile cliccare si questo link diretto per restare aggiornati.