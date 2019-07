Blackview BV9600, lo smartphone carro armato indistruttibile, con Android 9

Chi è alla ricerca di uno smartphone rugged – cioè di quelli da portare in cantiere o in montagna senza custodia proprio perché sono ultra-resistenti ad acqua e cadute su terreni duri e irregolari – ma al contempo non vuole rinunciare alle ultime tecnologie, può volgere lo sguardo verso Blackview BV9600, in arrivo entro fine mese e già in pre-ordine ad un prezzo scontato in occasione del lancio imminente.

Differentemente da tanti altri smartphone rugged già visti, che montano scocche ingombranti e con superfici gommate, il design di questo telefono è particolarmente curato ed elegante. Presenta infatti un telaio sì più robusto e spigoloso cosicché risulti più facile anche da impugnare con mani impolverate o bagnate, ma complessivamente appare snello e tascabile.

Stando a quanto dichiarato dal produttore, è certificato sullo standard militare MIL-STD-810G che ne conferma il suo funzionamento anche a seguito di immersioni in acqua fino a 1,5 metri di profondità per mezz’ora (IP68) o di cadute da 1,5 metri di altezza.

Come dicevamo Blackview BV9600 è progettato per chi intende comprare un telefono di questa categoria senza dover scendere a compromessi optando per un vecchio modello, visto che monta il processore Helio P70 – sulla carta offre dal 10 al 30% di velocità in più rispetto al predecessore P60 – e monta l’ultima versione 9.0 Pie di Android.

Monta una batteria da 5.580 mAh che promette un uso intensivo del telefono per più di 12 ore (magari con GPS attivo) ed è dotato di un sensore per la scansione delle impronte digitali su un lato oltre che di tecnologia per la scansione del volto.

Nonostante il tipo di prodotto almeno sulla carta appare buono anche il comparto fotografico, che sfrutta un algoritmo di intelligenza artificiale per analizzare la luce della scena e garantire foto sufficientemente chiare anche in condizioni di scarsa luminosità.

Blackview BV9600 arriva a fine mese ma da qui fino al 26 luglio è possibile pre-ordinarlo al prezzo lancio di 199,79 dollari (anziché 269,99 dollari) sul sito ufficiale oppure su Aliexpress. Maggiori informazioni sulla pagina promozionale.