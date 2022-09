iPhone 14 Pro, c’è già chi pensa ai giochi per Dynamic Island

Tra le peculiarità degli iPhone 14 c’è la “Dynamic Island“, il sistema che permette di far prendere vita al notch, rendendolo un’area interattiva dove mostrare informazioni su chiamate, applicazioni e notifiche, sfumando il confine tra hardware e software.

Il sistema è utilizzabile per notifiche, come player musicale, per mostrare varie informazioni in tempo reale. Apple ha invitato le terze parti a sfruttare l’area in questione e queste non hanno perso tempo. Tra le idee più curiose nate per sfruttare Dynamic Island c’è quella di Kriss Smolka, sviluppatore di app quali WaterMinder e HabitMinder, che ha mostrato il concept di un gioco tipo Pong, un classico che permette di controllare una racchetta sotto forma di una barra bianca con la quale rispedire la pallina all’altra racchetta (in questo caso la Dynamic Island) rimbalzandola sul lato superiore dello schermo.

Smolka ha riferito che “Hit the Island” “sta diventando carino” ma ci sono ancora alcuni problemi da risolvere; resta da vedere se Apple consentirà la distribuzione di questo tipo di giochi ma non dovrebbero esserci ostacoli.

Who has an iPhone 14 Pro right now? Need to test this on device asap! 🏝️ Hit The Island – our game concept for iPhone 14 Pro, still laggy but it’s turning out nice :) #iPhone14Pro #iOS16 pic.twitter.com/kWLU77gk6d — Kriss Smolka (@ksmolka) September 13, 2022

Il sistema ideato da Apple per sfruttare la notch è piaciuto molto e già su Android non mancano sviluppatori e aziende che stanno copiando Dynamic Island. Uno sviluppatore di temi per MIUI di Xiaomi ha creato una versione Android della Dynamic Island, in attesa di approvazione da parte del produttore asiatico. Il tema si chiama Grumpy UI, è per il momento disponibile solo in cinese ed essenzialmente trasforma il notch a pillola in un tool multitasking che consente di passare da un’app all’altra senza uscire da quella aperta.

