Blackview lancia un nuovo smartphone e un nuovo tablet

Il 2023 è appena iniziato e Blackview non ha perso tempo, lanciando un nuovo smartphone da battaglia e un tablet per giocare e lavorare.

Blackview BV9200

Il telefono fa parte della categoria rugged e si chiama Blackview BV9200: monta uno schermo da 6.6 pollici, fotocamere Arcsoft e audio Harman AudioEFX, con una batteria da 5.000 Amh con ricarica via cavo da 66 Watt e senza fili da 30 Watt, processore MediaTek Helio G96 e interfaccia Android firmata Doke 3.1. Le sue caratteristiche di punta sono sostanzialmente cinque:

1. Lo schermo

Monta un pannello da 6,6 pollici con risoluzione 2,4 K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, garantendo quindi un’elevata fluidità anche coi videogiochi. È anche certificato TÜV Rheinland Low Blue Light, ovvero riduce la luce blu, ed è protetto da una copertura in vetro Corning Gorilla Glass 5 Tough che promette resistenza a graffi e cadute fino a 1,2 metri di altezza.

2. L’audio

Il telefono monta doppi altoparlanti smart-PA BOX supportati dalla tecnologia Harman AudioEFX e c’è una modalità intelligente che ottimizza automaticamente il suono in base al contesto (musica, film, giochi).

3. Le fotocamere

Al posteriore ci sono due fotocamere: la principale è una Samsung JN1 da 50 MP; l’altra è grandangolare da 8 MP con angolo di campo pari a 120° con funzione macro con messa a fuoco a partire da 1 cm. La fotocamera frontale è da 16 MP.

Tutto il comparto fotografico è alimentato dalla tecnologia Arcsoft, scattano in HDR e ci sono le modalità Beauty, Portrait e Panorama. C’è anche la registrazione notturna, la modalità subacquea e la possibilità di registrare video in 2K a 30 fps.

4. La batteria

La batteria è da 5.000 mAh e promette fino a 500 ore in standby oppure 37,5 ore in chiamata, o 19,5 in ascolto musicale, 12,5 ore di navigazione web o 8,5 ore di gioco. Si ricarica col cavo a 66 Watt che permette di recuperare un quinto di batteria in 5 minuti, oppure la ricarica wireless a 30 Watt. Offre anche la ricarica inversa a 5 Watt per ricaricare al volo smartwatch, auricolari e altri piccoli accessori.

5. Processore

Monta un processore a otto core MediaTek Helio G96 che è affiancato da 8 GB di RAM che possono essere estesi virtualmente fino a 14 GB. La capacità è di 256 GB ma è possibile aggiungerne fino a 1 TB con una microSD. Il sistema di raffreddamento integrato aumenta la capacità di raffreddamento del 15% e riduce la temperatura della CPU di 10°C.

Altri punti salienti

Tutto questo è sapientemente integrato in un dispositivo che sfiora i 310 grammi di peso ed è spesso appena 13,66 millimetri. Il telaio è realizzato in lega di alluminio ed è irrobustito da delle coperture in gomma agli angoli: è certificato MIL-STD-810H e IP68 e IP69K quindi resiste a immersioni in acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti, a cadute fino a 1,2 metri di altezza.

C’è la modalità guanti per interagire con lo schermo anche quando le mani sono coperte, c’è l’NFC per i pagamenti, il sensore per la scansione delle impronte digitali sul tasto laterale e poi l’app con alcune funzioni utili come torcia, misuratore del suono e dell’altezza, e bussola.

Prezzo e disponibilità

Blackview BV9200 sarà in vendita dal 9 al 13 gennaio in offerta lancio a 199,99 $, poi costerà 399,99 $.

Blackview Pad 10

Il tablet si chiama Blackview Pad 10, monta uno schermo da 10.1″, batteria da 6.580 mAh, 8 GB di RAM e 128 GB di capacità, con interfaccia Android DokeOS 3.0 e altoparlanti Smart-K Dual Box: è spesso 8,9 millimetri e pesa 536 grammi.

Con corpo semi-piatto e finitura opaca, è disponibile in tre varianti di colore: Mint Green, Moonlight Silver e Diamond Grey.

Il display è un pannello da 10.1 pollici con risoluzione Full HD a 1.920 x 1.200 pixel e supporta il Widevine L1 per le funzioni cinematografiche su Disney+, Amazon Prime Video e Hulu. Monta altoparlanti Smart-K Dual Box per un suono ricco, profondo e realistico.

La batteria è da 6.580 mAh e promette fino a 15 ore di musica, 20 ore di telefonate oppure 432 ore in standby e si ricarica a 10 W.

Per chi intende lavorarci c’è la modalità PC con supporto a tastiera e mouse wireless che permette di trasformarlo rapidamente in un portatile.

Lato multimediale monta una fotocamera posteriore Sony IMX319 da 13 MP e una frontale Samsung 5K4H7 da 8 MP.

Il processore è un octa-core UNISOC T606 a basso consumo energetico, ci sono 8 GB di RAM espandibili virtualmente fino a 14 GB e 128 GB di capacità a cui se ne può aggiungere ulteriormente 1 TB tramite microSD.

C’è la funzione Versatile Desktop che permette di raggruppare le app, eliminare le cartelle, bloccare i layout del desktop e personalizzare le icone con facilità, e lo Smart Floating Windows, lo Smart Sidebar e il Minus One Screen, oltre alla funzione di Smart Pre-Loading che velocizza il caricamento delle app fino al 30%.

Infine supporta il 4G per internet e chiamate, c’è lo sblocco facciale.

Prezzo e disponibilità

Anche questo sarà in vendita dal 9 al 13 gennaio 129,99 $, successivamente costerà 259,99 $.