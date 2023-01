Apple 2023, aggiornamenti minori per iPad, AirPods, TV e Watch

Entro la prima metà del 2023 Apple presenterà finalmente il suo primo visore per la realtà mista, aumentata e virtuale, un lancio che sta assorbendo gran parte delle risorse e dei team della multinazionale di Cupertino, tanto che ne risentiranno le novità di iOS 17 e fin da ora si prevedono aggiornamenti minori per iPad, AirPods, Watch e Apple TV lungo il corso di questo 2023 da poco cominciato.

Così come l’arrivo di MacBook Air 15” e l’assenza di un 12 pollici, le novità di Mac Pro 2023 e altro ancora, anche l’arrivo di aggiornamenti minori per diversi prodotti Apple nel 2023 è anticipato da Mark Gurman di Bloomberg, il più attendibile giornalista statunitense nell’anticipare novità e futuri prodotti Apple.

Naturalmente anche quest’anno la multinazionale guidata da Tim Cook introdurrà nuove versioni di iPad, iPad mini e iPad Air, ma si tratterà per lo più di aggiornamenti alle specifiche principali. Secondo Gurman infatti la novità più eclatante per la famiglia iPad arriverà solo entro la prima metà del 2024 con l’introduzione dei primi iPad Pro con schermi OLED da 11 e 12,9”.

Più stranamente sembra non siano attese novità di rilievo anche per la gamma AirPods. Vero che Apple ora ha in catalogo nuove versioni di AirPods terza generazione e anche di AirPods Pro seconda generazione, ma la previsione di Gurman sembra escludere il possibile arrivo di nuove cuffie AirPods Max. Attualmente il modello di prima generazione è il prodotto AirPods più datato in catalogo (qui la recensione di macitynet) e da tempo circolano voci di lavori in corso su un nuovo modello più leggero, anche nel prezzo.

Decisamente più probabile invece l’assenza di una nuova Apple TV per questo 2023, anche perché ne è appena arrivata una nuova versione 4K e da tradizione Apple non aggiorna questo dispositivo ogni anno. Infine sono previsti aggiornamenti per lo più in prestazioni e specifiche per gli Apple Watch