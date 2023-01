Samsung Galaxy S23 attesi il primo febbraio

Da anni Samsung presenta i suoi smartphone top di gamma nei primi mesi del nuovo anno: già da tempo le anticipazioni puntano alla prima settimana di febbraio, ed ora la stessa multinazionale sembra aver confermato, in anticipo e per errore, il giorno mercoledì primo febbraio come data per il prossimo evento Samsung Unpacked durate il quale è attesa la presentazione dei nuovi modelli della gamma Galaxy S23.

Il sito web in Colombia di Samsung ha pubblicato e poi rimosso l’invito per l’evento, quindi non essendoci al momento annunci ufficiali si tratta di una anticipazione. Nonostante la breve apparizione online l’immagine dell’invito, he riportiamo in questo articolo, è stata catturata da 9to5Google, oltre che dal leaker Ice universe.

Il testo annuncia che «Momenti epici si avvicinano», riportando esclusivamente la scritta Galaxy Unpacked in grande e poco sotto la data del primo febbraio: Samsung non precisa che si tratta dei Galaxy S23, ma l’immagine della tripla fotocamera con obiettivi allineati lascia poco o nessuno spazio all’immaginazione.

Ma ci sono altri dettagli che puntano nella stessa direzione: foglia e fiori visibili negli angoli dell’immagine sembrano rimandare ai colori verde e lilla, stesse tinte nelle quali sono già stati avvistati alcuni Galaxy S23 nei render apparsi in rete negli scorsi giorni. Sempre in questo articolo riportiamo i render di Galaxy S23 standard e Ultra pubblicati dal leaker che si firma SnoopyTech.

I prossimi Galaxy S23 sono previsti con design simile a quello attuale, sensore impronte migliorato, nuovo sensore fotocamera da 200 MP per il modello Ultra, sensore da 50 MP per il modelli standard, funzione di connettività satellitare simile agli iPhone 14 (questo articolo di macitynet spiega come funziona) e altro ancora.

Sembra che per la prossima generazione in arrivo Samsung impiegherà esclusivamente chip Qualcomm Snapdragon escludendo per la prima volta i chip proprietari Exynos, finora impiegati per i modelli venduti in Europa e Asia.