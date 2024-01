BlitzWolf BW-V5, videoproiettore per tutti a 95,99 €

Volete ricreare l’effetto cinema in casa o meglio ancora desiderate mettere nello zaino uno strumento capace di proiettare foto e video su qualsiasi parete bianca? Ecco il videoproiettore che fa per voi: BlitzWolf BW-V5, una soluzione abbastanza prestante, ora in offerta online.

Il suo è un ottimo rapporto qualità-prezzo anche a prezzo pieno. Si tratta infatti di un videoproiettore da 200 lumen con risoluzione Full HD in 16:9 capace di riprodurre i media da Stick TV, smartphone, memorie USB oppure collegando una qualsiasi altra fonte video tramite HDMI. C’è anche l’uscita audio jack da 3,5 mm per amplificare l’audio (eventualmente si può collegare anche senza fili usando il Bluetooth 5.1), quindi con il setup giusto può davvero fare la differenza.

È abbastanza compatto (circa 22 x 19 x 9 centimetri) da stare in uno zaino, e pesa intorno al chilo e mezzo, quindi consigliabile anche in viaggio. Consuma 75 Watt ed è abbastanza silenzioso (44 dB) per poter essere usato anche nelle scuole, in modo da poter parlare sopra mentre si proiettano slide e simili.

Proietta dai 50 ai 170″ posizionandolo a una distanza compresa tra 1,5 e 5 metri, e c’è la messa a fuoco manuale per correggere rapidamente eventuali imperfezioni. Una particolarità: supporta anche i media in 3D da visualizzare con i classici occhialetti con le lenti rosso-blu.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 129,22 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 26% andando a spendere soltanto 95,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.