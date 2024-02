Le app di Microsoft 365 disponibili per Vision Pro

Le app di Microsoft 365 – piattaforma di produttività che include app come Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, Loop e OneNote, – saranno disponibili sin dal primo giorno per Vision Pro, da quando il visore sarà ufficialmente in vendita, il 2 febbraio.

Microsoft riferisce che l’ambiente immersivo di Vision Pro rende semplice lavorare con i documenti, e ottimizzare l’esperienza di realtà mista, fondendo a piacere la vista dell’ambiente circostante e quella virtuale, scalare l’aspetto delle varie app e collocarle dove si desidera e collaborare con Teams.

Un ambiente immersivo personalizzato è stato predisposto per PowerPoint, permettendo all’utente di fare pratiche con le presentazioni come se fossero mostrate davanti a una platea.

Stando a quanto riferisce Microsoft, gli utenti possono sfruttare Excel per generare velocemente grafici con formule complesse, diagrammi, tabelle, e sfruttare peculiarità dell’applicazione per la gestione di fogli elettronici e del visore per analizzare, modificare e visualizzare dati.

Con Word sarà possibile sfruttare Focus, modalità che nasconde barre multifunzioni e barra di stato mostrando solo il Word documento stesso, riducendo le distrazioni.

Anche Microsoft Teams è utilizzabile su Vision Pro: gli utenti possono organizzare riunioni, chattare, avviare videochiamate e collaborare usando Vision Pro. Alla stregua di quanto è possibile fare con FaceTime, Zoom e WebEx, è supportata la funzione “Persona” di Apple per mostrare una rappresentazione digitale di una persona, e che consente agli altri partecipanti alla riunione di vedere i movimenti facciali e delle mani dell’utente.

Non manca la possibilità di sfruttare funzionalità Copilot AI, con funzionalità specifiche per riunioni, trasformare bozze, effettuare modifiche a documenti, ottenere sommari, creare presentazioni partendo da semplici prompt o delineare richieste usando comandi con linguaggio naturale, e ancora analizzare ed esplorare dati, trend, ecc.

Chi ha avuto modo di provare Vision Pro in anteprima è rimasto affascinato. A questo indirizzo cos’è e a cosa serve Vision Pro.