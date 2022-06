iOS 15 è quasi al 90% di adozione in vista di iOS 16

L’ultimo aggiornamento di Apple circa l’adozione di iOS 15 risale purtroppo a gennaio di quest’anno, quando il sistema operativo era installato sul 72% degli iPhone degli ultimi quattro anni: lunedì alla WWDC Apple annuncerà iOS 16 e alla vigilia del nuovo, l’attuale adozione di iOS 15 subisce una forte accelerazione fino ad arrivare a sfiorare quota 90%.

Occorre rilevare che non si tratta di un dato ufficiale Apple, rilevato dagli accessi su App Store di tutti gli iPhone e iPad nel mondo, bensì di una stima elaborata da Mixpanel. Questa società di analisi stima la percentuale di adozione tracciando l’uso delle app e le visite dei siti web che sfruttano i propri SDK e strumenti per sviluppatori.

Per la precisione secondo Mixpanel la percentuale di adozione di iOS 15 è al momento dell’ 88,9%, come segnala MacRumors, ma nel momento in cui scriviamo la stima sembra assestarsi sull’87,11%. In ogni caso si tratta di un incremento sensibile rispetto a solamente dieci settimane fa, segnando +10%.

Fin dalla prima fase di rilascio l’adozione di iOS 15 è stata più lenta rispetto a iOS 14 per due ragioni principali. La prima è che si tratta di un aggiornamento meno consistente, la seconda perché le prime versioni contenevano alcuni bug che hanno infastidito alcuni utenti, spingendo molti altri a posticipare l’aggiornamento. La recente accelerazione segue i numerosi aggiornamenti rilasciati da Cupertino per introdurre le ultime funzioni mancanti, risolvere bug, ma anche e soprattutto per aggiornamenti di sicurezza.

Per iOS 16 si prevede una schermata di blocco completamente rinnovata, forse anche con possibilità di schermo sempre attivo e acceso nei prossimi iPhone 14 Pro, redesign e miglioramenti per le principali app Apple di serie, più funzioni stile social per Messaggi e altro ancora.

Per iOS e iPadOS 16, watchOS 9, tvOS 16, macOS 13 e tutte le novità che Apple potrebbe presentare durante la WWDC 2022, incluso anche un Mac (forse), rimandiamo a questo articolo di macitynet.