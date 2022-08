In Francia fino a 4.000 euro a chi permuta la vecchia auto per una e-bike

Il governo francese ha aumentato l’entità della sovvenzione offerta alle persone che decidono di permutare l’auto a benzina per passare a bici elettriche, arrivando a offrire fino a 4.000 euro.

Stando a quanto riferisce The Times, il contributo ha lo scopo di incentivare le persone ad abbandonare mezzi di trasporto inquinanti, a favore di alternative più rispettose dell’ambiente. Le persone che fanno parte di nuclei familiari a basso reddito, che vivono in zone urbane a basse emissioni e che vogliono permutare l’auto, possono beneficiare del bonus di 4000 euro per l’acquisto di una e-bike ma anche di una bici tradizionale. I cittadini che rientrano nelle classi di reddito più elevate, possono accedere altresì al bonus ma per importi inferiori.

Per accedere al bonus è necessario rottamare una vettura inquinante (un’auto diesel immatricolata prima del 2012 o un’auto a benzina immatricolata prima del 2007). In base a dove si vive e a quanto si guadagna, oltre che al tipo di bicicletta che si acquista, il contributo varia ma è ad ogni modo erogato. Anche chi non vuole rottamare l’auto, ma è desidera acquistare una e-bike, può fare richiesta per un incentivo “base” di 400 euro.

Iniziative simili sono attive o in corso di disposizione anche in altre parti d’Europa. Il Belgio, ad esempio, “paga” i cittadini che vanno a lavorare in bicicletta: un sistema che consente guadagnare 25 centesimi di euro per ogni km percorso. Un meccanismo simile è stato adottato anche in Olanda e in Inghilterra. Emmanuel Macron – attuale Presidente della Repubblica francese – ha promesso 250 milioni di euro in investimenti per rendere Parigi interamente percorribile in bici.

Qui un nostro articolo con le migliori e-bike del 2022. Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.