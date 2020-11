Insta360 ONE X2 è la videocamera a 360° e 5,7K che si controlla pure con AirPods

Con Insta360 ONE X2 vi mettete praticamente una troupe nel palmo di una mano. La nuova videocamera tascabile è un aggiornamento del modello X di due anni fa, enormemente potenziato sotto più punti di vista, tra cui soprattutto nel livello di stabilizzazione, nella risoluzione video (siamo a 5.7K adesso) e nell’impermeabilità senza cover fissata a IPX8. Ci sono anche lo schermo touch incorporato e una gamma di funzioni di editing basate sull’Intelligenza Artificiale. Ma andiamo con ordine.

Diciamo innanzitutto che si tratta di un dispositivo con un concentrato di prestazioni che lo rendono adatto a tutti, dai creativi, agli amanti dell’avventura, agli atleti. Nonostante il video con cui l’azienda sta pubblicizzando la videocamera (lo trovate allegato in questo articolo) sembri messo in piedi da un team di esperti, si tratta di una registrazione realizzata da una singola fotocamera che funge in parte da videocamera e in parte da aiutante, con la quale è possibile riprendere molteplici angolazioni contemporaneamente e sbloccare prospettive cinematografiche che un tempo richiedevano almeno un cameraman o un drone.

Offre quattro modalità di ripresa – a 360°, Steady Cam, InstaPano e MultiView – e grazie al sistema di acquisizione a 360 gradi da 5.7 K è in grado di catturare l’azione in ogni direzione, senza la necessità di puntare ogni singola angolazione durante le riprese. In fase di post produzione è possibile scegliere poi il risultato migliore o lasciare che l’Intelligenza Artificiale lo faccia al proprio posto.

Per avere un video più tradizionale, la modalità ideale è Steady Cam, che consente di registrare filmati ultra-grandangolari con un livello di stabilità davvero alto grazie alla presenza di un sistema di stabilizzazione a 6 assi. Con questa funzione, Insta360 ONE X2 diventa perciò una normale fotocamera a obiettivo singolo da tenere sempre in tasca.

Un’altra novità è la funzione InstaPano, progettata per catturare i panorami: invece di muovere la videocamera o il telefono per catturare l’intera scena basta solo un tocco per avere un’inquadratura completa e nitida. Per i vlogger e creativi solitari, MultiView è invece un punto di svolta. Scegliendo questa funzionalità si creano due telecamere virtuali che mostrano due angolazioni contemporaneamente e con campi visivi e livelli di zoom differenti.

Qualsiasi sia la funzione scelta, la stabilizzazione FlowState mantiene la ripresa fluida, senza bisogno del gimbal. Non importa neppure se c’è poca luce, perché con la modalità PureShot si migliora la gamma dinamica delle foto fatte in condizioni di scarsa illuminazione, riducendo il rumore e preservando i dettagli.

Grazie alla certificazione IPX8, è possibile utilizzare la fotocamera anche per riprese subacquee, fino a 10 metri senza custodia, oppure fino a 45 metri con cover subacquea. La modalità AcquaVision utilizza l’AI per correggere la foschia causata dall’acqua e per rendere i colori vivaci come se fossero stati ripresi sulla terra ferma in una giornata di sole.

Come per i modelli precedenti, anche con Insta360 ONE X2 è possibile fissare un soggetto (persone, cose o animali) tramite app e tenerlo fisso all’interno dell’inquadratura, a prescindere dagli elementi di disturbo nel corso delle riprese. Dal punto di vista dell’audio, la camera possiede 4 microfoni integrati, per una registrazione di qualità indipendentemente da come si regge la videocamera o dalle condizioni climatiche. Inoltre, è possibile controllare la videocamera con la voce, soluzione molto comoda quando è montata fuori portata, come sopra un casco o su un selfie stick, per esempio. In alternativa si controlla anche dal polso tramite lo smartwatch.

A riprese ultimate, si passa alla fase di post produzione dall’applicazione. Per avere risultati da professionisti in poche mosse, l’app Insta360 integra il programma Shot Lab, che ospita una raccolta di modelli di facile realizzazione, utilizzando le più avanzate tecniche di editing a 360°. Per esempio, i modelli Dolly Zoom e Stop Motion attribuiscono ai filmati degli effetti cinematografici; Clone Trail o Shadow Clone clonano un corpo in pochi secondi; infine, Ghost Town consente di eliminare dalle inquadrature soggetti indesiderati.

Il dispositivo può essere usato anche come webcam per videochiamate su Zoom o altre popolari piattaforme di videoconferenza, o per avviare video in diretta a 360° su Facebook e Youtube, grazie alla funzione RTMP. Per finire dal punto di vista dell’autonomia, con una sola carica sono promessi 80 minuti di ripresa ininterrotta.

Insta360 ONE X2 è distribuita in Italia da Nital ed è in vendita con prezzo al pubblico di 489,99 euro. Prossimamente sarà disponibile anche su Amazon.