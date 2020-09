Bosch GO 2, il cacciavite elettrico per ogni evenienza è in offerta a 45,57 € grazie ad un codice sconto

Amanti del fai-da-te unitevi. Oggi in sconto il kit Bosch GO 2, che propone un cacciavite elettrico tutto fare ad un prezzo davvero piccolo. Strano che un marchio simile, con una storia alle spalle nel campo della utensileria metta a disposizione un kit così ricco ad un prezzo davvero contenuto. Oggi in offerta si acquista con il codice sconto che vi proponiamo in calce ad appena 45,57 euro. Clicca qui per acquistare.

Principalmente il kit è composto da un cacciavite Elettrico che può essere usato come un attrezzo da usare anche a mano. E’ un accessorio tutto fare, che permette di assemblare, smontare, appendere, riparare, e in generale occuparsi della manutenzione di tutto quel che serve in casa, ma che può essere utile anche per le riparazioni di computer o auto.

Compatto nel design, è facile da usare anche in piccoli luoghi. Offre due metodi di avviamento, secondo la necessità. Il primo chiamato Push-and-go permette di avviare il cacciavite premendo il corpo principale, mentre l’altro metodo è quello di azionare il più tradizionale interruttore.

Il cacciavite è comodo anche per via del sistema di ricarica, che avviene tramite micro-USB, propone un design ergonomico con una impugnatura facile da afferrare e facile per lavorare anche in varie angolazioni.

Il cacciavite senza fili Bosch lavora ad una tensione nominale DC3,6V, incorpora una batteria ricaricabile da 1,5Ah agli ioni di litio e propone una velocità di rotazione pari a 360 rpm, con una coppia di serraggio massima di 5 Nm e serraggio della vite di 5mm.

Pesa 310 grammi, si ricarica in circa 90 minuti e ha dimensioni di 19,00 x 4,00 x 4,00 cm. All’interno della confezione, oltre al cacciavite elettrico, anche il cavo di ricarica microUSB, la custodia per il trasporto, 2 punte per cacciavite PH1 e PH2 x, e 25 diverse testine.

Solitamente costa oltre 65 euro, ma al momento lo si acquista a 45,57 euro grazie al codice sconto GB4648462DLZ. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.