Bose Frames, occhiali da sole con colonna sonora al prezzo più basso: 179€

Bose Frames, gli occhiali di Bose con colonna sonora, lanciati alla fine delle primavera, sono al prezzo più basso su Amazon. Il rivenditore on line ha infatti ridotto il loro costo a 179 euro il più basso che abbiamo mai visto, più basso ancora di quello scontato dei mesi scorsi.

Come funzionano questi dettagli è spiegato in un articolo pubblicato alla loro presentazione Senza scendere in tutti i dettagli, ecco qui le specifiche essenziali

Veri occhiali da sole dotati di diffusori Bose

Ascolto senza isolarsi dall’ambiente esterno

Microfono integrato per chiamate e uso dell’assistenza virtuale del telefono

Lenti con blocco dei 99% dei raggi UVA/UVB ed elevata resistenza ai graffi

Connettività bluetooth

Una volta indossati appaiono come normali occhiali da sole. Ma grazie a dei componenti studiati da Bose “propongono – dice Bose – un suono ricco e coinvolgente che sentirai solo tu, senza disturbare chi ti sta intorno. Le tecnologie esclusive e i diffusori personalizzati indirizzano il suono verso di te e lontano dagli altri”. Sono costruiti come i migliori occhiali da sole, hanno cardini in metallo, montatura in nylon, lenti resistenti a graffi e ammaccature sono quindi progettati per durare a lungo e garantire il massimo comfort. La musica è di ottima qualità.

Bose Frames sono anche tra i primi prodotti del marchio americano ad essere compatibili con Bose AR, la piattaforma per audio in realtà aumentata in fase di sviluppo. «L’utente – spiega Bose – viene riconosciuto nella posizione grazie a un sensore di movimento del capo a 9 assi e al GPS del dispositivo iOS o Android collegato. Una volta ottenuta la posizione, Bose AR collega quel determinato luogo e momento a possibilità di viaggio, apprendimento, intrattenimento, giochi e tanto altro, grazie al suono. Tutto diventa accessibile tramite l’ascolto, per lasciare liberi visione, testa e mani». Il costruttore dichiara che la tecnologia di Bose AR è già in fase di sviluppo e arriverà presto per Bose Frames e sarà compatibile anche con iPhone e la piattaforma iOS

Questi occhiali costerebbero 229 euro. Amazon li propone ad appena 179euro, sia nel modello con montatura squadrata che con montatura rotonda nelle versioni medio grande. È il prezzo più basso mai visto.