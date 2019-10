BOSS DD-3T e DD-8, il suono senza tempo del delay entra nell’era moderna

I nuovi DD-3T e DD-8 sono gli ultimi pedali delay arrivati dal “Big Bang” BOSS dei primi anni ‘80, nello specifico dal lancio dell’originale DD-2 nel 1983.

In questi trent’anni la tecnologia si è sempre evoluta e i gusti sono cambiati, ma il suono inconfondibile e la costruzione a prova di bomba dei pedali DD ha fatto sì che restassero tra le prime scelte dei chitarristi per la personalizzazione del proprio setup.

Dai gruppi che riempiono gli stadi alle band esordienti ancora in cerca del loro suono, gli ultimi BOSS DD-3T e DD-8 rappresentano il nuovo capitolo di questa storia, con quei suoni di delay che si ascoltano negli album e nei concerti, insieme però a nuove caratteristiche al passo coi tempi.

BOSS DD-3T (159 euro) offre tutte quelle caratteristiche che lo hanno reso un’icona, dai controlli tradizionali all’inconfondibile e classico delay che spazia da 12,5 a 800 ms. In più però innanzitutto offre la funzione Tap Tempo che permette di impostare effetti ritmici di delay fino a 800 ms scegliendo tra tre suddivisioni ritmiche o collegando un interruttore a pedale esterno per un controllo più ampio.

Per ottenere connessioni ancora più semplici inviando i segnali wet/dry ad ampli differenti, è stato inoltre spostata la presa di uscita diretta vicino alla presa di uscita principale ed è stata introdotta la funzione Short Loop che crea frasi in loop, proprio come l’originale funzione Hold del DD-3.

BOSS DD-8 (139 euro) mantiene il DNA della serie classica DD ma mette a disposizione nuovi suoni, tempi di ritardo più lunghi, possibilità di controllo più estese e una connettività ancora più ampia. Basta ruotare la manopola per accedere istantaneamente a 11 modalità che spaziano dagli echi a nastro vintage fino ad un pitch-shifted shimmer—e, senza rinunciare agli effetti “machine-gun” della nuova impostazione GLT.

Inoltre il controllo del suono in tempo reale è stato ancora più esteso consentendo di immettere i tempi, di manipolare modalità come Warp e GLT o di collegare pedali esterni per sfruttare al meglio ogni funzionalità. Non mancano inoltre la modalità looper da 40 secondi incorporata, tre modalità di uscita e connettività I/O intelligente pronta per ogni scenario con sonorità stereo estese.

Un po’ di storia

All’epoca Roland, azienda proprietaria di BOSS, rivoluzionava la tecnologia dei delay con RE-201 Space Echo e l’unità a rack SDE-3000, usati dagli artisti più famosi. Tutto cambiò nel 1983, quando gli ingegneri BOSS scoprirono che il chip IC custom nell’SDE-3000 poteva essere inserito in un pedale compatto.

Fu una rivelazione che vide il lancio di BOSS DD-2 nello stesso anno, che divenne il primo pedale delay digitale – il primo pedale BOSS non analogico—offrendo a tutti i musicisti la possibilità di godere del suono di un delay digitale a un prezzo conveniente.

A metà degli anni ’80, BOSS continuava la ricerca del delay definitivo. Nel 1986 il DD-2 si trasformò nell’ancor più conveniente DD-3, e divenne una pietra miliare presente in tutte le pedaliere, restando in produzione per oltre trent’anni.

Con l’arrivo del DD-5 nel 1995, alcuni previdero che questo delay dalle specifiche superiori avrebbe sostituito DD-3, invece i musicisti si divisero nella scelta, e le caratteristiche di ogni modello furono capaci di attrarre armate di fedeli fan.

Da allora le due unità coesistono, con DD-3 che si è evoluto diventando il nuovo DD-3T, mentre l’originale DD-5 venne rinnovato e rinominato DD-6 nel 2002 e DD-7 nel 2008 – diventando oggi il nuovissimo DD-8.

Trovate maggiori informazioni su tutto quel che concerne il mondo dell’audio digitale e del MIDI su queste pagine di macitynet.