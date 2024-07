Con macOS Sequoia il Mac spara audio Dolby Atmos

Pubblicità

Nel prossimo sistema operativo macOS Sequoia, attualmente disponibile in beta, varie app di serie supportano la funzionalità HDMI Passthrough, permettendo al Mac di inviare in uscita inalternati segnali audio Dolby Atmos a ricevitori o soundbar collegati al Mac.

Lo fa notare il sito statunitense Macrumors spiegando che la nuova opzione è disponibile in varie applicazioni di serie con macOS 15, inclusa Apple TV, Musica e QuickTime Player. Apple spiega che l’opzione permette all’utente di riprodurre l’audio supportato in Dolby Atmos e altri formati Dolby Audio sfruttando HDMI Passthrough quando si è collegati a dispositivi che supportano questa funzionalità.

Da quanto pare di capire, i segnali audio ricevuti dovrebbero essere inviati alla presa HDMI OUT del dispositivo in uscita, senza subire alcuna elaborazione, in altre parole identico a come è stato pensato (ed è per questo che si definisce “pass-through”, letteralmente, “passa attraverso”).

La funzione HDMI Passthrough sarà utile per gli utenti che collegano al Mac dispositivi esterni che supprotano Dolby Atmos, esempio ricevitori AV o soundbar, sfruttando il cavo HDMI per veicolare l’audio in formato digitale, senza bisogno di ulteriori collegamenti.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono al momento disponibili per i soli sviluppatori. A breve arriveranno le versioni pubbliche per beta tester. Invece le versioni definitive dei vari sistemi operativi Apple arriveranno in autunno per tutti gli utenti, probabilmente tra settembre o inizio ottobre.

Tutto quello che Apple ha svelato nell’ultima conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2024 è riassunto in questo articolo, invece per un approfondimento su Apple Intelligence si parte da qui. Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il collegamento da seguire è direttamente questo, invece per le novità specifiche di macOS Sequoia rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.