Bowers e Wilkins amplia la serie Signature 700

Più di 20 anni fa debuttava il primo diffusore Serie Signature di Bowers & Wilkins, serie che ha sempre celebrato i traguardi più importanti dell’azienda inglese. Si chiamava Silver Signature 25 e celebrava i 25 anni dalla fondazione dell’azienda, oltre ad essere un riconoscimento postumo al suo fondatore, John Bowers, scomparso nel 1987.

Poi molti altri modelli, che si sono sempre distinti sia per prestazioni che per estetica e finiture curate. Versioni speciali, senza badare ai costi, e dove tutta l’attenzione veniva e viene dedicata alla resa finale, senza tralasciare nessun dettaglio.

Dopo Silver Signature 25, Signature 30, 805 Signature e 800 Signature, nel 2006 Signature Diamond e due anni fa 700 Signature, con i modelli 705 e 702, impreziositi da una finitura unica, la Datuk Gloss di colore ebano, proveniente da approvvigionamenti sostenibili e realizzata da un’azienda italiana specializzata nel settore del legno pregiato.

Gli si affianca, adesso, un’altra finitura, la Midnight Blue Metallic, la stessa dell’iconica Nautilus, ottenuta con l’applicazione di sette strati di vernice a lacca e metallica, il tutto impreziosito da anelli in alluminio lucido che contornano gli altoparlanti e le griglie dei tweeter. Tutti i modelli hanno la targhetta identificativa Signature sul pannello posteriore, trasformando ogni diffusore in pezzo unico.

Come per tutte le precedenti generazioni, sia 705 che 702 impiegano crossover ottimizzati, con componentistica selezionata e di altissima qualità per migliorare ulteriormente le prestazioni rispetto alle loro versioni standard 705 S2 e 702 S2.

Presentata nel 2017, la Serie 700 di Bowers & Wilkins offre un’eccezionale rapporto prezzo/prestazioni, grazie all’utilizzo delle tecnologie impiegate per la prima volta nella Serie top di gamma 800 Diamond. La realizzazione solid boby del tweeter-on-top, l’utilizzo del Continuum e il woofer con profilo Aerofoil fanno sì che i diffusori della serie 700 siano in grado di erogare prestazioni assolute superiori rispetto al segmento di appartenenza.

Disponibilità e prezzi

I prodotti di Bowers & Wilkins sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa: 705 Signature è già disponibile anche nella colorazione Midnight Blue Metallic al prezzo al pubblico di 1.700 €, mentre il modello 702 Signature al prezzo di 3.100 €.

Ricordiamo che nel mese di ottobre 2021 è stato presentato lo speaker Zeppelin di quarta generazione: ne abbiamo parlato in questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Bowers & Wilkins sono disponibili da questo collegamento.