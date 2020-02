British Airways sperimenta le sedie a rotelle elettriche autonome in aeroporto

Non sarà difficile pensare a Charles Francis Xavier, il fondatore del gruppo degli X-Men meglio noto come Professor X, quando ci si imbatterà in una di quelle sedie a rotelle progettate da Whill.

Perché se il personaggio immaginato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1963 è in grado di farla muovere con il sol pensiero, questa soluzione destinata alle persone con disabilità motorie che avranno necessità di spostarsi all’interno degli aeroporti potrà essere controllata con qualche click sul display incorporato.

La sedia a rotelle elettrica con mobilità autonoma era già stata presentata in una versione simile dalla sopracitata azienda al CES 2018 ma soltanto adesso è in fase di test presso uno degli aeroporti della British Airways, con l’obiettivo prossimo di semplificare gli spostamenti e smaltire il traffico delle persone che si spostano all’interno del terminal.

Questa sedia autonoma di nuova concezione è configurata per potersi muovere autonomamente all’interno dei vari locali: basterà cliccare il punto di arrivo desiderato sulla mappa mostrata nel display per poterlo raggiungere senza alcun aiuto esterno. E’ dotata di vari sistemi di anticollisione per evitare gli ostacoli e le altre persone che circolano all’interno dell’aeroporto e, quando avrà portato l’utente a destinazione (alla velocità di cinque chilometri orari), sarà in grado di tornare da sola alla stazione di ricarica per poter accompagnare poi il prossimo passeggero.

Quando Whill ne mostrò le potenzialità alla fiera di Las Vegas nel 2018 annunciò che l’idea era poi quella di commercializzare le singole sedie elettriche ad un prezzo che si aggirava intorno ai 4.000 dollari, il che dovrebbe rendere l’idea dell’investimento che starebbe pianificando la compagnia aerea in questione.

Prima di renderla disponibile al pubblico, la British Airways intende condurre ulteriori prove all’interno dell’aeroporto di Heathrow: se state per atterrare lì, provate a darvi un’occhiata intorno perché potreste imbattervi proprio in una di queste sedie a rotelle con mobilità autonoma.