Le polpette vegetariane IKEA ora avranno il sapore di carne

Le polpette vegetariane di IKEA avranno un sapore più vicino a quello della carne. Così come già accade presso Burger King, Kentucky Fried Chicken ed altre catene di fast food, anche i ristoranti della celebre catena specializzata nella produzione di mobili proporranno un’alternativa vegetariana più vicina al sapore della carne tradizionale.

Secondo le indiscrezioni arriverà nei menù europei a partire da agosto, per poi espandersi anche nei negozi della catena oltreoceano. Le polpette vegetariane ci sono già ma quelle in arrivo cambieranno in parte gli ingredienti – tra questi: mele, avena, piselli e patate – per imitare appunto il gusto della carne e consentire così anche ai carnivori più affezionati di alternare la propria dieta con quella vegetale senza rinunciare ai sapori preferiti.

Si tratta insomma di un piccolo passo che ha in realtà un obiettivo molto più ambizioso. L’allevamento intensivo ha infatti l’impatto forse più grande sull’ambiente: come anticipò il giornalista David Wallace-Wells nell’articolo The Uninhabitable Earth nel 2017 (tra l’altro il più letto nella storia del New York Magazine, nda) ribadendo poi gli stessi concetti con i dati aggiornati nell’omonimo libro “La Terra inabitabile. Una storia del futuro” uscito nelle librerie poco più di dieci giorni fa, il modo più semplice per contribuire al rallentamento del riscaldamento climatico è ridurre appunto i consumi di carne.

Produrla infatti porta ad un’elevata immissione di carbonio nell’aria, che è poi la principale causa dei cambiamenti climatici già in corso. Ma anche i rifiuti prodotti dagli animali e l’inquinamento causato dal trasporto di carne contribuiscono al problema, che sta gradualmente diventando incontenibile soprattutto a fronte dell’allungamento dell’aspettativa di vita e dalla costante crescita della popolazione mondiale.

Come ribadisce Jonathan Safran Foer nel libro Possiamo salvare il mondo, prima di cena. Perché il clima siamo noi, il contributo migliore possiamo darlo appunto limitando il consumo della carne e dei prodotti di origine animale al solo pasto serale, ed è qui che entrano appunto in gioco le polpette vegetariane che IKEA proporrà per il pranzo dei propri clienti che al sapore della carne proprio non sanno rinunciare.