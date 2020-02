L’app Fight List è il “nomi-cose-città” nell’era digitale

Per improvvisare una rapida partita a Nomi, Cose e Città non servono più neanche carta e penna: basta l’iPhone e l’iPad sul quale scaricare al volo l’app Fight List.

Per gli appassionati del genere si tratta infatti di una versione rivisitata e coinvolgente di un classico che non va mai fuori moda. Per chi non lo conoscesse, il meccanismo è semplice: si devono scrivere parole attinenti alle categorie a cui si partecipa nel minor tempo possibile.

Con Fight List ci sono più di mille temi differenti su cui misurare le proprie conoscenze sfidando persone da tutto il mondo, con tanto di classifica e statistiche per poter analizzare le singole partite giocate.

L’app integra anche una chat per consentire di comunicare con i propri amici e diversi bonus da sfruttare al momento giusto per cercare di portare a casa la vittoria. Dal trovare il maggior numero di nomi di torte classiche a quello dei biscotti e dei dolci del Mulino Bianco, fino all’elenco dei personaggi del Trono di Spade, vince chiaramente chi riesce a trovarne di più.

Buona memoria e riflessi pronti sono gli ingredienti essenziali di questo gioco per iPhone e iPad, scaricabile gratuitamente da App Store. L’app richiede iOS 8.0 o versioni successive, è localizzata in diverse lingue tra cui l’italiano e pesa intorno ai 70 MB, quindi si può scaricare anche in mobilità senza doversi necessariamente appoggiare ad una rete WiFi.