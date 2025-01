Valigetta con 12 cacciaviti isolati per elettricisti a meno di 2 €

Pubblicità

Per dotarvi di un set completo di cacciaviti vi basta approfittare dell’offerta in corso su un kit appositamente progettato per elettricisti proposto per soli 2 €.

Si tratta di una promozione imperdibile anche per chi non è del settore perché include 12 punte diverse che si adattano alla maggior parte delle situazioni.

Sono progettati specificamente per elettricisti perché ciascuna punta è rivestita da una guaina che offre un isolamento completo per lavorare in sicurezza su impianti fino a 1000 V, riducendo quindi i rischi di scosse elettriche durante le operazioni.

Ma visto il prezzo può essere un buon affare anche per chi ha semplicemente bisogno di un set di ottimi cacciaviti con punte a taglio e a croce da usare in altri ambiti.

Nella valigetta sono incluse 12 punte magnetiche lunghe 10 cm e una maniglia ove agganciarle. In questo modo la valigetta può essere più compatta pur garantendo un completo set di punte per affrontare svariati tipi di intervento. Nella maniglia è anche presente un selettore per bloccare la punta inserita, evitando così che la punta si muova o si stacchi involontariamente.

Le punte sono:

a taglio: 1,2 x 6,5 mm

1 x 5,5 mm

0,8 x 4 mm

0,5 x 3 mm a croce: PH1

PH2

PZ1

PZ2 Torx: T20

T15

T10

Oltre a queste nella valigetta trovate anche un cercafase, altro strumento indispensabile per gli elettricisti in quanto permette di identificare in modo rapido e sicuro la presenza di corrente nei singoli cavi di un impianto elettrico.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 14 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare l’86% andando a spendere intorno ai 2 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

