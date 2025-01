L’istantanea instax WIDE Evo scatta e stampa foto panoramiche anche da smartphone

Pubblicità

Se le foto stampate al volo dalle fotocamere ibride vi sembrano ancora troppo piccole, allora la nuova instax WIDE Evo di Fujifilm fa per voi: grazie al formato panoramico instax wide e all’obiettivo grandangolare da 16 mm può infatti realizzare immagini più grandi rispetto al solito.

Si rivela così particolarmente utile per paesaggi, foto di gruppi numerosi di persone o situazioni in cui si vuole catturare più spazio in una sola foto.

Com’è fatta

Ci sono anzitutto 10 effetti obiettivo e 10 effetti pellicola (per un totale di 100 combinazioni creative) per personalizzare ogni immagine in base allo stile desiderato. A questi si aggiungono 6 stili di pellicola, tra cui opzioni che riproducono l’effetto cinematografico, quello vintage o l’aspetto di un provino a contatto.

Interessante poi la funzione Controllo Gradazione tramite cui regolare l’intensità degli effetti applicati, offrendo ulteriore libertà nelle modifiche. Il tutto può essere monitorato in tempo reale attraverso lo schermo LCD da 3,5 pollici.

La fotocamera è alimentata da una batteria al litio che promette di stampare fino a 100 foto con una sola carica, ed è dotata di uno slot per schede microSD (da comprare a parte) per archiviare gli scatti in digitale.

E c’è anche uno specchio per chi vuole realizzare autoritratti.

Si stampa anche da Smartphone

Come altre della gamma Fuji, combina la fotografia analogica con la praticità delle tecnologie digitali. Ad esempio si può collegare allo smartphone tramite l’app per iPhone o Android via Bluetooth e quindi usarla anche per stampare le immagini presenti nella galleria del telefono, oppure il telefono stesso può diventare un pratico telecomando per lo scatto remoto.

Gli accessori

Insieme alla fotocamera, Fujifilm propone anche una custodia in similpelle (venduta separatamente) che protegge la fotocamera e ne facilita il trasporto grazie alla tracolla regolabile. La pellicola instax WIDE Brushed Metallics, con una cornice satinata, è un’altra novità che si aggiunge alle opzioni di stampa.

Caratteristica Specifiche Sensore d’immagine CMOS da 1/3“ con filtro colori primari Pixel effettivi • 4.608 × 3.456 (selettore GRANDANGOLO ON e scheda Micro SD inserita)

• 2.560 × 1.920 (Altri) Supporto di memoria Memoria interna, scheda di memoria microSD / microSDHC (acquistabile separatamente) Capacità di archiviazione Memoria interna: circa 45 immagini

Scheda di memoria microSD / microSDHC:

• Interruttore GRANDANGOLO ON: circa 280 immagini per 1 GB

• Interruttore GRANDANGOLO OFF: circa 850 immagini per 1 GB Metodo di registrazione Exif Ver. 2.3, compatibile con DCF Lunghezza focale f = 16 mm (equivalente al formato pellicola 35 mm) Apertura F2.4 Sistema Auto focus AF singolo, AF con riconoscimento del volto (ON/OFF) (con luce di assistenza AF ausiliaria) Gamma di messa a fuoco da 10 cm a ∞ Tempo di scatto da 1/4 s a 1/8000 s (Automatico) Sensibilità da 100 ISO a 1600 ISO (Automatica) Controllo dell’esposizione AE programmata Compensazione dell’esposizione Da -2.0 EV a +2.0 EV (incrementi di 1/3 EV) Misurazione Misurazione TTL a 256 zone, misurazione multipla Bilanciamento del bianco Automatico, Sereno, Ombra, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3, Incandescenza Flash Flash automatico / Flash forzato / Flash disattivato

Portata effettiva: Da 30 cm a 1,5 m circa Autoscatto 10 s circa / 2 s circa Effetti 10 effetti obiettivo con funzione di controllo del grado, 10 effetti pellicola, 6 stili pellicola. Conteggio pixel di esposizione (stampante) 1600 × 1260 punti

(800 × 1260 punti quando si stampa dall’app per smartphone) Risoluzione esposizione 25 x 12,5 punti/mm

(635 × 318 dpi, dot pitch 40 x 80 μm)

12,5 punti/mm quando si stampa dall’app per smartphone (318 dpi, dot pitch 80 μm) Gradazione esposizione 256 livelli per colore (RGB) Interfaccia Standard: Bluetooth Ver. 5.1 Formato immagine supportato Dalla memoria interna della fotocamera o dalla scheda microSD/microSDHC: immagini JPEG scattate con questa fotocamera.

Da uno smartphone: JPEG, PNG, HEIF Tempo di emissione stampa Circa 16 secondi.

Tempo di sviluppo: circa 90 s (il tempo varia in base alla temperatura) Funzioni di stampa È possibile stampare le immagini presenti nella memoria interna e le immagini presenti nella scheda di memoria Funzioni collegate all’app per smartphone Funzione di stampa da smartphone, funzione di scatto a distanza, funzione di trasferimento immagini stampate, funzione di aggiornamento firmware Schermo LCD Monitor LCD a colori TFT da 3,5“. Risoluzione: circa 460.000 punti Interfaccia esterna USB Type-C (solo per la ricarica) Alimentazione Batteria ricaricabile agli ioni di litio (tipo interno) Capacità di stampa Circa 100 stampe (da quando la batteria è completamente carica)

* Il numero di stampe dipende dalle condizioni di utilizzo. Tempo di ricarica Da 2 a 3 ore circa. *Il tempo di ricarica varia a seconda della temperatura ambiente Dimensioni 138,7 mm × 125 mm × 62,8 mm (escluse le parti sporgenti) Peso 490 g circa (Esclusi cartuccia pellicola, scheda di memoria e copriobiettivo) Ambiente operativo Temperatura: da +5 °C a +40 °C

Umidità: dal 20% all‘ 80% (senza condensa) Pellicola utilizzata FUJIFILM “instax WIDE“ Instant Film (venduta separatamente) Dimensione pellicola 86 mm x 108 mm Dimensione immagine 62 mm x 99 mm

Dove comprare

La nuova instax WIDE Evo sarà disponibile a partire da metà febbraio 2025 al prezzo di 399,99 €. La custodia invece costa 44,99 € mentre la nuova pellicola sarà in vendita a 14,99 € a pacchetto.

Altre notizie e prodotti da Fujifilm

Di recente, sempre nel formato panoramico, vi abbiamo parlato anche della Fujifilm INSTAX WIDE 400 che può utilizzare gli stessi supporti di stampa con formato Wide. Instax Wide Link è invece la stampante da collegare a Smartphone, Mac e PC che usa i supporti di stampa Wide.

