Niubility B14S, L’eleganza della mobilità elettrica urbana a soli 664 €

La Niubility B14S non è solo una bicicletta elettrica, è una rivoluzione nella mobilità urbana.

Con un motore da 400W, una batteria al litio da 48V 15.1AH e una percorrenza in modalità ciclomotore di 70Km, questa bicicletta rappresenta la combinazione perfetta tra potenza, autonomia e design.

Un motore potente e silenzioso

Il motore brushless da 400W della Niubility B14S offre una guida potente ed efficiente.

Leggero, garantisce prestazioni durature, bassa rumorosità e grande stabilità. Grazie alla sua efficienza, potrete godere di più chilometri per ogni carica.

Una batteria che dura

La batteria cilindrica ha una capacità di 8.7ah, mentre quella a bollitore ha una capacità di 6.4ah.

Impermeabile e resistente alla polvere, garantisce una guida sicura e affidabile.

In modalità puramente elettrica, potete percorrere fino a 60KM, e un’impressionante distanza di 70KM in modalità assistita, rendendo questa bicicletta la scelta perfetta per ogni avventura.

Design e praticità

Il telaio della bicicletta è stato progettato pensando al comfort di guida. Ideale per viaggi urbani e brevi distanze, offre velocità ed efficienza.

Che siate anziani, bambini o donne, attraversare la città sarà un gioco da ragazzi.

Caratteristiche avanzate

Il display LCD intelligente vi permette di monitorare la velocità, la percorrenza, la posizione del cambio e altre informazioni in tempo reale.

I pneumatici da 14 pollici sono progettati per affrontare la maggior parte delle strade urbane, garantendo una guida sicura e confortevole.

La bicicletta è dotata di freni a disco meccanici anteriori e posteriori, che garantiscono una frenata efficiente e sicura.

La sospensione anteriore a molla e l’ammortizzatore posteriore assicurano una guida confortevole su qualsiasi terreno.

E con la batteria rimovibile, potrete ricaricarla comodamente a casa o ovunque desideriate.

Un upgrade che vale la pena

La B14S è una versione migliorata della B14. Sebbene non possa essere completamente ripiegata come la B14, offre una qualità del telaio superiore ed è più corta in lunghezza, rendendola un’opzione più costosa ma di valore.

Offerta

La Niubility B14S è disponibile a un prezzo speciale per un periodo limitato: si acquista a soli 664 € con il codice F7WQ68. La spedizione è gratuita e la consegna è veloce, direttamente dal magazzino locale.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.