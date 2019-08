Canon annuncia la nuova linea di stampanti multifunzione Pixma TS

Personalizzare delle fotografie o realizzare piccoli lavori artistici sono operazioni alla portata delle nuove stampanti multifunzione della serie Pixma TS che Canon ha annunciato nelle scorse ore.

Sono nello specifico i modelli Canon PIXMA Serie TS8350, Canon PIXMA Serie TS6350, Canon PIXMA Serie TS5350 e Canon PIXMA Serie TS3350, che si configurano in pochi minuti e si possono controllare da smartphone e tablet tramite l’app Canon PRINT.

Qui sotto vediamo la gamma delle nuove stampanti con il target di utenza per cui sono state progettate.

La particolarità di queste nuove stampanti risiede nelle numerose opportunità creative che riescono a contentare: grazie alla varietà di supporti a disposizione è possibile stampare su tessuti, carta magnetica, adesivi rimovibili e carta fotografica quadrata da 12,7 cm x 12,7 cm e 8,90 cm x 8,90 cm.

La suite di app creative di Canon consente di stampare e personalizzare le immagini in pochi click: ad esempio utilizzando l‘app Nail Sticker Creator con la stampante Canon PIXMA Serie TS8350 è possibile creare adesivi per unghie (altre idee sono disponibili sul sito web Canon Creative Park).

Le stampanti si adattano a qualsiasi larghezza di carta che si imposta in fase di inserimento del foglio o dei foglio.

La tecnologia FINE di Canon e gli inchiostri ChromaLife100 offrono una durata delle stampe fino a 100 anni. A tal proposito, utilizzando gli inchiostri originali Canon gli utenti possono guadagnare punti con il programma Print Rewards e ottenere una serie di prodotti come carta fotografica e supporti magnetici.

A maggior ragione quindi può risultare particolarmente comodo iscriversi al programma Easy Ink Delivery Reminders per ricevere una notifica e-mail quando l’inchiostro sta per esaurirsi e ordinare ricambi originali Canon con consegna a domicilio.

Il top di gamma TS è utilizza la tecnologia FINE e 6 inchiostri separati ed è disponibile in rosso, nero e bianco. E’ dotata di touchscreen da 4,3″, slot per schede SD per la stampa diretta delle foto e vassoio multiuso per la stampa di adesivi per unghie e CD/DVD.

Qui sotto alcune immagini dal vivo.

è disponibile in bianco e nero ed utilizza 5 inchiostri separati. E’ un dispositivo 3 in 1 dotato di doppia alimentazione carta, vassoio di uscita carta automatico e display OLED da 1,44″. Si collega a qualsiasi dispositivo tramite il pulsante Wireless Connect mentre la barra LED indica lo stato della stampante e fornisce indicazioni sulla fase di stampa, su eventuali errori o sulla mancanza di inchiostri.

usa un display OLED da 1,44”, barra di stato LED e pratiche cartucce FINE. Abbinata all’app Canon PRINT punta tutto sui giovani grazie alla funzione di stampa tramite smartphone dalle piattaforme social per immagini dal tipico formato quadrato (12,7cm x 12,7cm e 8,90cm x 8,90cm).

è invece progettata per studenti e famiglie che hanno bisogno di stampare rapidamente documenti nitidi e foto vivide senza bordi fino al formato 10 cm x 15 cm. Pur conservando le funzionalità creative degli altri modelli sopra descritti, permette di realizzare lavori artistici su supporti magnetici e adesivi rimovibili 12,7 cm x 12,7 cm e di esplorare la propria creatività utilizzando Easy-PhotoPrint Editor e il sito web Creative Park.

Le quattro nuove stampanti Canon PIXMA Serie TS saranno disponibili su Canon Store e presso i rivenditori Canon ufficiali da settembre 2019 ad un prezzo non ancora reso noto.