Caramel è la smart cover per MacBook Pro con hub multiporta

Caramel è un nuovo prodotto proposto su Kickstarter, il sito web di finanziamento collettivo per progetti creativi. È una smart cover protettiva per MacBook Pro che integra varie porte. Questo “guscio” protegge l’esterno e la parte inferiore del computer mettendo a disposizione diversi connettori che Apple ha rimosso nei MacBook Pro recenti.

Nella parte superiore del guscio Caramel troviamo tre porte USB 3.0 vecchio formato type A, una uscita HDMI 4K 4k a 30Hz o 1080p a 60Hz, una porta USB-C pass-trough fino a 100W e due lettori di memory card, sia per le schedine SD che micro-SD.

Le cover proposte sono due: da 13″ (per i MacBook Pro #A1706, #A1708 e #A18989) e 15″ (utilizzabile con i MacBook Pro #A1707 e #A1990).

L’accessorio è pensato in modo da poter rimanere sempre collegato al Mac, senza bisogno di collegarlo e scollegarlo continuamente: si monta la prima volta, permettendo in qualunque momento di sfruttare le porte e usare il computer come sempre.

Obiettivo degli ideatori del progetto è arrivare a circa 26.700 euro; nel momento in cui scriviamo hanno già superato i 14.000 euro. Finanziando ora il progetto è possibile ottenere la cover per 79 dollari, circa 70 euro, risparmiando 40 dollari rispetto al prezzo finale. L’arrivo effettivo del prodotto sul mercato è previsto per dicembre 2019. Tenete presente che al prezzo bisognerà aggiungere 29 dollari per la spedizione in Europa.