Bowers & Wilkins, arrivano nuovi speaker “top” per la casa con AirPlay 2

Cinque nuovi speaker Smart compatibili con AirPlay 2: sono Bar, Duo, Wedge, Bass e Audio della linea Formation di Bowers & Wilkins, presentati negli scorsi giorni e che offrono le ultime tecnologie in fatto di connettività senza rinunciare alla qualità audio e la fedeltà sonora che da sempre contraddistingue i prodotti del noto brand.

Venduti in coppia al prezzo di 3.999 dollari, gli speaker Duo sono i migliori della serie e, secondo chi ha avuto modo di provarli in anteprima, la tecnologia e l’ingegnerizzazione fanno si che, nonostante si tratti di casse wireless, sono in grado di suonare con una qualità e una potenza sonora paragonabile agli stereo con filo.

Wedge costa invece 899 dollari ed è caratterizzato da una particolare forma “a pallottola”. Anche di questo si dice che la qualità audio è «Superba» e, come il Duo, è uno speaker ultra-premium per la musica da salotto.

Bar è una soundbar da 1.199 dollari con un canale centrale dedicato, mentre Bass è un subwoofer venduto per 999 dollari che si può accoppiare ai sistemi Wedge o Duo per potenziare l’impianto stereo. L’ultimo della lista è Audio ma non si tratta di uno speaker, bensì di un accessorio che consente di trasformare un qualsiasi sistema audio tradizionale in uno stereo per l’ascolto della musica in streaming in alta qualità.