Il caricatore Blitzwolf con tecnologia GaN e 8 porte USB costa appena 27 euro

Offerta da non perdere quella sul caricatore Blitzwolf con tecnologia GaN e 8 porte USB, che al momento viene a costare poco più di 27 euro. Si tratta di una vera e propria stazione in ui poter caricare di tutto: dagli smartphone ai tablet, per passare pure ai portatili. Si acquista direttamente a questo indirizzo.

Blitzwolf BW-S26, questo il nome esatto del dispositivo in questione, si presenta come il più classico dei box, con tantissime porte USB a disposizione. Di colore nero, ha un peso di 268 grammi, e supporta la tecnologia GaN. Per chi non lo sapesse, GaN è la sigla che identifica il nitruro di gallio, semiconduttore che costa più del silicio, ma permette di realizzare circuiti integrati dedicati più piccoli ed efficienti, per questo utilizzato per l’appunto nelle periferie di ricarica.

A livello di connettività questo piccolo box presenta ben 8 prese USB, di cui 3 USB-A e 5 USB-C, quindi adatto a ricaricare praticamente qualsiasi dispositivo abbiate in casa.

In ingresso supporta la corrente AC 100-240V (50Hz/60Hz), mentre in uscita offre una potenza totale di 250W. Per l’esattezza, la USB-C1 e USB-C2 offrono 20V/3.25A, mentre la USB-C3 e USB-C4 15V/3.0A. Ancora, la USB-C5 5V/3A. Invece, quando si parla delle tre porte USB, assicurano 5V/3A.

I protocolli di ricarica supportati sono PD3.0, QC3.0, AFC, FCP, PPS, adatto quindi a ricaricare anche i dispositivi Apple alla massima velocità.

Al momento il caricatore Blitzwolf BW-S26 si acquista direttamente a questo indirizzo ad appena 27 euro. Ricordiamo che tra i metodi di pagamento c’è anche PayPal, sinonimo di sicurezza per l’acquirente. Inoltre, i beni acquistati da Banggood e consegnati in Italia includono già IVA e dazi doganali, quindi non sarà necessario pagare tasse aggiuntive alla consegna.