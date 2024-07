Nella beta 3 di iOS 18 i nuovi sfondi dinamici per iPhone

Pubblicità

Nella terza beta di iOS 18, versione al momento distribuita ai soli sviluppatori, Apple ha attivato una opzione che consente di modificare in modo dinamico (in base all’orario) alcuni sfondi di serie.

In precedenza, riferisce il sito 9to5Mac, erano presenti solo 4 opzioni colore (ed equivalenti versioni scure) ma ora è possibile modificare anche gli stili, scegliendo tra stili quali “Dymanic”, “Yellow”, “Pink”, “Azure”, “Purple”.

Lo sfondi con tonalità dinamica è solo una di varie novità di iOS 18 che consentono di personalizzare il sistema, con nuovi modi per personalizzare la schermata Home, la schermata di blocco e il Centro di Controllo. Ricordiamo che ora app e widget possono essere posizionati in qualunque spazio libero della schermata Home, anche sopra al Dock, per averli a portata di mano o per incorniciare l’immagine di sfondo è inoltre possibile cambiare l’aspetto delle icone scegliendo un effetto più scuro o sfumato, e aumentarne le dimensioni per adattare l’esperienza alle proprie necessità

The default iOS 18 wallpaper now has a dynamic option

Changing according to time of the day ig pic.twitter.com/ejCtVVG4lQ — ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) July 8, 2024

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, tvos18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono al momento disponibili per i soli sviluppatori. A breve arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

