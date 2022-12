Carlinkit, come trasformare CarPlay e Android Auto in wireless con meno di 50 euro

Sebbene molte auto oggi siano dotate di CarPlay e Android Auto, la maggior parte, per non dire la totalità, supporta solo connessioni cablate. Questo vuol dire che per ottenere sul cruscotto i sistemi operativi da auto di Android e Apple è necessario collegare i telefoni all’auto tramite filo. Fortunatamente, bastano meno di 50 euro per trasformare questi sistemi in wireless, senza necessità di fare modifiche all’auto. Il sistema si chiama Carlinkit, oggi in sconto a 48 euro, grazie al codice sconto che vi proponiamo in calce.

Come accennato non occorre fare alcuna modifica all’auto. Tutto quello che viene richiesto all’utente è di collegare questo piccolo box tramite USB all’auto. E’ plug and play, quindi non sarà necessario fare altro.

Carlinkit è, sostanzialmente, un piccolo box da collegare tramite cavo alla presa della macchina. L’iPhone, o lo smartphone Android, invece, potrà essere collegato in wireless a questo box, che per magia trasmetterà l’interfaccia CarPlay sul display dell’auto, senza che l’iPhone debba essere fisicamente collegato alla presa USB dell’auto.

Ovviamente, affinché il sistema funzioni è necessario che la macchina e il display supportino già CarPlay. Tutto quello che fa Carlinkit è rendere possibile la visione di CarPlay sul display dell’auto senza necessità di collegamento cablato. L’unico cablaggio necessario è quello tra Carlinkit e USB dell’auto, così da lasciare completamente svincolato l’iPhone.

Ovviamente, quando si entra in auto, lo smartphone dialogherà automaticamente tramite bluetooth con il piccolo box, e si collegherà a quest’ultimo dopo qualche secondo.

Solitamente Carlinkit ha un costo di oltre 75 euro euro, ma al momento lo si può acquistare a 48 euro, comprese spese di spedizione, direttamente a questo indirizzo utilizzando il coupon AA48.