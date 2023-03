CarlinKit CarPlay Ai Box: CarPlay e Android Auto diventano wireless a 130 €

CarlinKit CarPlay Ai Box è il dispositivo Android 12.0 con un supporto wireless per CarPlay e Android Auto che consente di abilitare i due servizi di intrattenimento auto a soli 130 euro con il codice sconto IT130.

La principale funzione del gadget è quella di rendere possibile l’utilizzo di CarPlay e Android Auto via wireless per tutti coloro che hanno un’auto già compatibile con i due sistemi ma sono costretti ad utilizzarla sempre via cavo.

Il dispositivo permette di scegliere tra i due sistemi semplicemente cliccando sull’icona “autokit”. Ovviamente Carlink è compatibile sia con iPhone che con telefoni Android, garantendo un’esperienza di utilizzo senza problemi.

Con un processore Qualcomm integrato, il CarlinKit CarPlay Ai Box offre un basso consumo energetico e alte prestazioni, rendendo l’esperienza di utilizzo fluida e senza problemi. Inoltre, il dispositivo supporta sia SIM che schede TF, con un modulo netcom completo 4G integrato per la rete e la possibilità di utilizzare anche il WiFi dell’hotspot del telefono per il networking.

Il Carlink è dotato di specifiche elevate, con una capacità di spazio di archiviazione ampia e affidabile. Dispone di 4 GB di RAM + 64 GB di memoria ROM, riducendo il caricamento lento e i ritardi causati dalla memoria insufficiente. Inoltre, il dispositivo accetta una scheda TF di memoria estesa da 128 GB.

Con il GPS integrato (GPS + Beidou + GLONASS + posizionamento della stazione base), l’antenna WiFi integrata e l’antenna Bluetooth integrata, il CarlinKit CarPlay Ai Box offre anche opzioni di navigazione.

Anche se l’auto non dispone di una funzione di navigazione, il dispositivo permette comunque di utilizzare l’app della mappa. Nel caso di un telefono Android il Carlink CPC supporta il download di app da Google Play Store, consentendoti di scaricare le app che preferisci.

Supporta anche la riproduzione di video, con app video YouTube e Netflix integrate e lo schermo diviso. Infine Carlink CPC è in grado di funzionare in qualsiasi condizione meteorologica estrema, con una capacità di lavoro a temperature che vanno da -25°C a +75°C.

CarlinKit CarPlay Ai Box si acquista a soli 130 euro con spedizione gratis cliccando su questo link diretto ed utilizzando il codice sconto IT130 in fase di acquisto.