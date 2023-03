Con MacGPT si accede a chatGPT dalla barra dei menu del Mac

MacGPT è una semplice utility nativa per macOS che consente di accedere velocemente a ChatGPT – l’ormai noto chatbot basato su intelligenza artificiale e machine learning – direttamente dalla barra dei menu.

L’utility può essere scaricata da questo indirizzo: non è obbligatorio pagare (basta indicare “0” nel campo del prezzo) ma lo sviluppatore accetta donazioni.

Per installare l’app basta trascinare l’applicazione “MacGPT” nella cartella “Applicazioni”. Al primo avvio è necessario il login (con le credenziali di OpenAI o Google) ma successivamente basta selezionare l’icona dalla barra dei menu per disporre al volo di chatGPT. È anche possibile indicare una scorciatoia di tastiera specifica facendo click sull’icona della rotella dentata.

Richiamata la finestra il funzionamento è alla stregua di quello possibile dal browser, cominciando a fare domande e interagendo con l’AI, usando oil linguaggio naturale (anche in italiano).

Se non l’avete mai fatto, partite da domande semplici e man mano vedrete che è possibile chiedere un po’ di tutto e ottenere risposte, compresi riassunti, traduzioni, creazione di codice, spiegazioni sugli argomenti più disparati: un po’ come avere a fianco un insegnante, uno sviluppatore, un copywriter, un divulgatore.

Attenzione ad ogni modo al fatto che non sempre le risposte sono precise e i limiti sono molto elevati e si incorre in inesattezze a volte palesi, a volte subdole. I testi sono generati partendo da modelli assorbiti grazie a enormi quantità di testi raccolti dal web ma le risposte spesso denotano superficialità, sono soggette a interpretazioni e fraintendimenti.

L’app in questione è ad ogni modo gratuita. Il successo di ChatGPT ha fatto “rizzare le antenne” anche ai cybercriminali e non mancano app a pagamento sul Play Store per Android e l’App Store per iPhone che in realtà hanno nulla a che vedere con il progetto di OpenAI, nate allo scopo di truffare gli utenti.

Se volete disinstallare l’utility dopo averla installata, basta uscire dall’app (click sulla “x” nella relativa icona sulla barra dei menu) e poi trascinare l’app della cartella Applicazioni nel Cestino.