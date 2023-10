CarPlay e Android Auto diventano wireless con il kit in offerta

Vi piacerebbe poter collegare lo smartphone al sistema di infotainment della vostra auto lasciandolo nello zaino o nella tasca dei pantaloni? Se il CarPlay o l’Android Auto che avete a disposizione funziona solo via cavo, collegando questo piccolo dispositivo attualmente in super-sconto potete renderlo wireless in un attimo.

In pratica anziché collegare lo smartphone al CarPlay (o Android Auto), ci collegate questa scatoletta. Quel che fa è attivare una rete WiFi tramite cui poter agganciare il telefono e utilizzare la piattaforma come se fosse collegato via cavo.

Così tutto il processo risulta molto più intuitivo perché una volta connesso alla rete WiFi, lo smartphone la memorizzerà e vi si collegherà in automatico tutte le volte successive. E quindi non appena salite in auto e la mettete in moto, lasciando il WiFi acceso potrete subito accedere ai contenuti sullo schermo lasciando il telefono in tasca o nella borsa.

È compatibile con i sistemi di una sterminata lista di automobili Mercedes, Honda, Hyndai, Audi, Citroen, Volvo, Ford, Volkswagen, Fiat, jaguar, Jeep, Lexus, Nissan, Opel, Maserati, Peugeot, Porsche, Toyota, Skoda e tante altre ancora, e funziona con tutti gli iPhone a partire da iOS 10 e coi telefoni Android dalla versione 11 in poi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 64,22 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 72% andando a spendere soltanto 17,93 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.