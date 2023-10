iPad mini 7 ridurrà i problemi di scrolling

In molti non lo ricorderanno neppure, ma quando iPad mini 6 venne rilasciato, alcuni utenti iniziarono a segnalare problemi di scrolling. Secondo un leaker di Weibo, che in passato si è rivelato affidabile, l’assemblaggio dello schermo dell’iPad mini di settima generazione verrà ruotato per ridurre l’effetto di “jelly scrolling”.

L’account, noto come “Instant Digital”, afferma che oltre alla riduzione del jelly scrolling, il nuovo iPad mini avrà anche il chip A16 Bionic e migliorie alla fotocamera anteriore.

Il termine “Jelly scrolling”, che letteralmente si può tradurre come scorrimento gelatinoso, si riferisce al fatto che il testo o le immagini su un lato dello schermo possano sembrare inclinate verso il basso a causa di una discrepanza nei tassi di aggiornamento, quando si effettua lo scroll in verticale. Può far sembrare che un lato del display stia rispondendo più velocemente rispetto all’altro, creando un disturbo visivo che è difficile da ignorare una volta notato.

Per Apple è comunque un comportamento normale

Apple afferma che il fenomeno è un comportamento normale per gli iPad LCD. Poiché gli schermi LCD si aggiornano linea per linea, c’è un piccolo ritardo tra il momento in cui le linee in alto e le linee in basso vengono aggiornate. Ma sebbene questo possa essere un comportamento normale per gli schermi LCD, può sembrare più evidente quando osservato sullo schermo più piccolo dell’iPad mini.

In genere, gli utenti si sono lamentati del jelly scrolling solo quando l’iPad mini veniva posizionato in orientamento verticale. Il problema non è riproducibile in quando il tablet si trova in orientamento orizzontale, indicando che si tratta di un problema di aggiornamento verticale.

Secondo quest’ultima voce, Apple prevede di ruotare l’assemblaggio dello schermo per ridurre l’effetto del jelly scrolling in orientamento verticale. Resta da vedere se diverrà più evidente quando l’iPad mini si trova in orizzontale.

Non solo iPad mini 7

L’iPad mini di settima generazione è tra i vari dispositivi che Apple potrebbe lanciare questo mese, afferma l’utente di Weibo. Al suo fianco Apple potrebbe presentare anche una versione modificata del primo Apple Pencil con connettore USB-C al posto del Lightning, oltre alla sesta generazione di iPad Air con chip M2.

Dopo che sono state scoperte prove di un primo Apple Pencil rinnovato con connettore USB-C nel codice beta di iOS 17.1, Instant Digital ha affermato che “Apple non ha abbandonato la prima versino versione di Apple Pencil e ci si aspetta che una versione USB-C arrivi presto”.

Ricordiamo che l’account “Instant Digital” ha condiviso voci accurate su iPhone 14 giallo, retro in vetro opaco su iPhone 15 e iPhone 15 Plus, e la registrazione video spaziale su iPhone 15 Pro, e altro ancora.