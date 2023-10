Come aggiungere widget nella Raccolta smart di Apple Watch

Tra le novità di watchOS 10, c’è la “Raccolta Smart”, un set di widget che utilizza informazioni come l’ora, la posizione e le attività per visualizzare in automatico i widget più rilevanti durante la giornata. Per esempio, di mattina, l’app Meteo mostra le previsioni, oppure, se stiamo viaggiando, vengono mostrati i biglietti su Wallet.

La funzionalità è utile e consente di ottenere al volo le informazioni che servono a colpo d’occhio; il machine learning “comprende” ciò di cui abbiamo bisogno e mostra le informazioni in stack (“raccolte” in italiano) che tengono conto delle nostre abitudini e necessità.

Per aprire la Raccolta Smart basta premere la Digital Crown per visualizzare il quadrante, se non viene visualizzato, ruotare la Digital Crown per scorrere fino a quando non si visualizzano i widget, scorrere fino al widget che desideriamo usare, quindi selezionarlo per aprire le app a esso associate.

I fondo alla raccolta smart è presente un widget con le app Musica, Allenamenti e Messaggi.

Come aggiungere, rimuovere e riorganizzare i widget

Raccolta smart include alcuni widget di default è possibile aggiungere, rimuovere o riordinare manualmente. Ecco come procedere:

Scorrete verso il basso dal quadrante, tetenedo premuta la raccolta smart. A questo punto, potete:

Aggiungere un widget : basta toccare + e quindi toccare un widget o un’app sotto a “Tutte le app” (alcune app offrono più di un widget).

: basta toccare + e quindi toccare un widget o un’app sotto a “Tutte le app” (alcune app offrono più di un widget). Rimuovere un widget : toccando il pulsante Elimina.

: toccando il pulsante Elimina. Fissare un widget: toccando il pulsante Fissa a destra del widget. Il widget fissato viene visualizzato sotto all’ultimo widget fissato della raccolta smart. Per spostare il widget in alto, basta toccare il pulsante per fissare il widget a destra di ciascun widget.

Terminato di modificare la raccolta smart, basta toccare Fine.

