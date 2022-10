CarPlay e Android Auto wireless con Ottomcast U2 X

La vostra automobile usa CarPlay o Android Auto via cavo e volete renderli senza fili? Vi basta acquistare Ottomcast U2 X, un adattatore che fa proprio questo e che al momento potete comprare in sconto quasi a metà prezzo.

Questo piccolo dispositivo come dicevamo è compatibile con sia col CarPlay di Apple che con l’Android Auto di Google ed è in grado di trasformare un sistema via cavo già esistente con uno wireless in modo da poter godere di tutte le funzioni offerte dalla piattaforma senza dover collegare il cavetto.

Di forma rettangolare, è più piccolo di un cellulare e si collega al monitor touchscreen tramite USB. Il telefono quindi, che sia Android o iPhone, vi si collega senza fili in modo da non aver alcun vincolo fisico.

Per collegare il dispositivo al sistema basta accendere WiFi e Bluetooth, quindi accoppiarlo all’adattatore che compare nell’elenco dei dispositivi vicini: dopo pochi secondi la connessione sarà stabilita.

A quel punto si possono sfruttare tutte le funzionalità del sistema di infotainment, che riconoscerà sia i controlli presenti al volante che i comandi vocali grazie al microfono incorporato.

Dalla musica alla navigazione turn-by-turn, fino alla gestione delle telefonate in tutta sicurezza mentre si guida, è compatibile con tutti gli iPhone a partire dalla versione 5 fino ai modelli più recenti e con i dispositivi che usano la versione 11 di Android.

Il costo di Ottomcast U2 X è di 214,50 euro ma al momento come dicevamo è scontato del 47%, quindi si compra per 113,69 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.