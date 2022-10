Il Breve manuale per fotografi curiosi fa scattare la passione

Un manuale di fotografia per affrontare ogni aspetto base della tecnica fotografica e della comunicazione per immagini, con approfondimenti sull’esposizione e la composizione in fotografia. Stiamo parlando di Breve manuale per fotografi curiosi, un libro dalla lettura molto fluida, con tanti schemi ed immagini, interessante sia per il fotografo esordiente che per quello più smaliziato.

Ai primi infatti permette di acquisire rapidamente e correttamente la tecnica fotografica, affrontando le scelte di ISO, tempi e diaframmi con la giusta consapevolezza, i secondi invece vi potranno trovare soddisfatte le esigenze di approfondire la gestione di una corretta esposizione e di un’efficace composizione.

La struttura

Il libro si suddivide sostanzialmente in tre parti: nella prima l’autore si occupa di fornire solide basi teoriche sia sulla tecnica fotografica, affrontata in modo chiaro, semplice e molto preciso, che sulla composizione, ponendo l’accento sul significato comunicativo delle scelte espositive e compositive, con particolare attenzione alla fotografia di ritratto.

Nella seconda parte troviamo invece una serie di interessanti curiosità su argomenti non sempre trattati da altri manuali, che chiariranno aspetti e scioglieranno dubbi comuni nella vita di un fotografo, sia che si tratti di un neofita che di un utente più esperto. Si va dalla struttura dell’immagine digitale alla prospettiva in fotografia, dal corretto uso della stabilizzazione ottica alla ricerca della nitidezza nelle proprie fotografie, dalla profondità di campo e la sua gestione al funzionamento degli otturatori ed i problemi connessi alle diverse tipologie e diverse altre vere e proprie curiosità che nel bagaglio di un fotografo faranno sempre comodo.

La terza ed ultima parte affronta infine la lettura di alcuni scatti importanti di autori “famosi”, spiegando cosa c’è dietro uno scatto che diventa iconico. Il lettore sarà così portato a comprendere come dietro ad ogni scatto possano esserci messaggi ed implicazioni non sempre intuibili a prima vista ma comunque presenti ad un qualche livello di comprensione e quindi a cercare una comunicazione personale più completa e profonda con le proprie fotografie.

Conclusioni

Di facile ed agevole lettura, semplificata dalla presenza di numerosi schemi e tabelle esemplificative, il manuale è caratterizzato da un linguaggio semplice ma tecnicamente rigoroso e puntuale, che non lascia spazio ad incomprensioni ed equivoci. Si tratta in definitiva di una lettura da non perdere: qualsiasi sia la vostra competenza fotografica sicuramente troverete spunti interessanti.

Come acquistarlo online

Lo trovate in vendita su Amazon, sia in versione cartacea – con copertina flessibile a 15,50 euro oppure in brossura a 25,90 euro – che in versione digitale per Kindle a 8,90 euro.