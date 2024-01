Celly lancia i supporti smartphone per auto Tesla

Celly, tra i protagonisti degli accessori per dispositivi tecnologici appartenente al gruppo Esprinet, ha introdotto una nuova serie di supporti per smartphone progettati esclusivamente per le vetture Tesla, comprese Model X, Y, 3 e S.

Questa gamma offre tre varianti di supporto, ciascuna con una caratteristica testina distintiva: meccanica, magnetica o compatibile con il sistema MagSafe di Apple. La versatilità è garantita da un sistema di fissaggio intercambiabile che permette agli utenti di personalizzare l’installazione secondo le proprie preferenze.

Il montante Mountventplust, caratterizzato da un rivestimento antiscivolo e bracci gommati regolabili, assicura una presa salda e universale per una vasta gamma di dispositivi. Il design intelligente comprende bracci con chiusura automatica che si adattano al telefono, garantendo una tenuta sicura durante il viaggio. Il prezzo è di 24,99 euro.

I modellol Ghostsuperplust, invece, offre un sistema di fissaggio magnetico che assicura un’installazione rapida e sicura per dispositivi di diverse forme e dimensioni. Grazie alla placca metallica inclusa nella confezione, l’aggancio risulta piuttosto intuitivo e immediato. Il prezzo è di 29,99 euro.

Infine, il Ghostsupermagt è progettato per essere compatibile con la tecnologia MagSafe di Apple, garantendo un’esperienza di guida senza interruzioni per gli utenti di iPhone a partire da iPhone 12. Grazie all’attacco magnetico, questo supporto offre una stabilità e una sicurezza ottimali durante l’uso in auto. Il prezzo è di 29,99 euro.

Ogni supporto Celly per Tesla è dotato di un braccio rotante e di una testina regolabile a 360° che permettono agli automobilisti di posizionare lo smartphone con facilità e di regolare l’angolo di visualizzazione per una guida più comoda e sicura. Gli accessori Celly sono disponibili su Amazon direttamente a questa pagina.

