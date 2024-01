ChatGPT ancora sotto accusa per violazione della privacy

Il Garante della privacy italiano, con un atto formale, ha comunicato a OpenAI, l’azienda responsabile della piattaforma di intelligenza artificiale ChatGPT, delle ulteriori e presunte violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali. Secondo il Garante, OpenAI continuerebbe a violare le normative europee su privacy e protezione dei dati.

Dopo che il Garante ha emesso una restrizione temporanea sul trattamento dei dati nei confronti dell’azienda lo scorso marzo, e dopo un’indagine dettagliata, si è concluso che ci potrebbero essere ancora delle irregolarità rispetto alle leggi dell’Unione Europea.

OpenAI ha ora 30 giorni di tempo per presentare la propria difesa riguardo alle accuse mosse. Il Garante contesta a OpenAI, tra le altre, la mancanza di una base giuridica che possa regolare al meglio la raccolta dei dati personali e il conseguente trattamento degli stessi dati, che ChatGPT utilizza per addestrare i propri algoritmi.

Nel determinare le proprie conclusioni, il Garante terrà conto delle attività in corso all’interno di una task force speciale istituita dal Board delle Autorità di protezione dei dati dell’Unione Europea (EDPB).

Ricordiamo che ChatGPT è stato rilasciato da OpenAI, supportato da Microsoft, a novembre del 2022. Tra le sue innumerevoli abilità quella di comporre qualsiasi tipo di testo, poesie incluse, scrivere codice e fornire soluzioni ai dilemmi etici della vita con un solo input.

Dopo il lancio di ChatGPT, Microsoft e Google hanno avviato una corsa nel settore dell’intelligenza artificiale che si sta espandendo praticamente a ogni settore della tecnologia.

Ultime novità OpenAI e GPT

Negli scorsi giorni OpenAI ha introdotto miglioramenti per il modello AI GPT-3.5 Turbo, che ora costa meno per sviluppatori e società che offrono servizi e funzioni basate sulle API di OpenAI. Correzioni di problemi e miglioramenti anche per il prossimo nuovo modello GPT-4 Turbo, ora in versione beta, che sarà rilasciato nei prossimi mesi.

