CENAVA N145, il notebook con tasti rotondi a soli 373 euro

Se dovete cambiare il vecchio portatile con uno di ultima generazione e volete spendere poco senza rinunciare alla qualità, approfittate dell’offerta lampo attualmente attiva sul CENAVA N145.

Questo computer si contraddistingue innanzitutto per la particolare tastiera, caratterizzata da tasti di forma circolare e retroilluminati, che risultano perfettamente visibili anche al buio e particolarmente comodi per la digitazione.

Tra questi spicca, in basso a destra, un pulsante al quale è stato incorporato un sensore per la scansione delle impronte digitali, molto utile per lo sblocco sicuro del terminale senza la necessità di inserimento delle password.

Tutta la scocca del CENAVA N145 è costruita in alluminio, robusto e leggero: lo spessore della macchina da chiusa è di soli 8 millimetri e il peso sfiora appena il chilo e mezzo.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, troviamo innanzitutto un processore Intel Core 6600U i7 a 2.60 GHz affiancato da ben 8 GB di RAM DDR4 e una scheda video NVIDIA GeForce 940M 2G.

Per quanto riguarda la capacità troviamo un disco SSD di tipo M.2 da 256 GB mentre lo schermo è un pannello IPS da 14.1” con risoluzione Full HD. Si tratta di un display che copre il 90% della superficie frontale, con cornici di soli 3 millimetri ed un angolo visivo di 178 gradi. E’ inoltre dotato di tecnologia anti-riflesso e sistema che riduce le emissioni blu per un miglior riposo della vista durante le lunghe sessioni di lavoro.

Lato connettività, CENAVA N145 è dotato del doppio modulo WiFi per le bande a 2.4 GHz e 5.0 GHz, da un lato monta una presa USB, uno slot microSD e l’ingresso audio jack per cuffie da 3.5 millimetri, dall’altro due USB, una presa HDMI, la porta per l’alimentazione e una USB-C.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo questo è il momento migliore: su Gearbest è infatti attualmente proposto in offerta lampo a soli 373 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.