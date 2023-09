Sconto con coupon sui nuovissimi auricolari Sony WF-1000XM5, solo 279 €

Se volete auricolari capaci di concorrere (in quasi tutto) e battere (per un paio di aspetti) gli Airpods Pro andate subito su Amazon dove trovate al minimo storico grazie ad un coupon i Sony WF-1000XM5: 278,99 euro invece di 319,99€

Si tratta dell’ultimo nato dei prodotti in questo ambito da Sony, con l’ambizione di collocarsi al vertice assoluto della gamma degli auricolari mondiali a cominciare dalla qualità audio.

Tra le tecnologie segnaliamo in particolare la riproduzione audio wireless ad alta risoluzione grazie alle tecnologie LDAC e DSEE Extreme e il “360 Reality Audio” per audio immersivo e spaziale. i Sony WF-1000XM5 hanno infatti un sistema di rilevamento della che, come per gli Airpods, allinea i suoni allo schermo dello smartphone, anche mentre ci si muove, per coinvolgerci completamente nella visione attraverso la connessione a smartphone e servizi compatibili.

Fondamentale nella qualità della musica il Dynamic Driver X, una componente che Sony ha realizzato per riprodurre un’ampia gamma di frequenze per offrire bassi più profondi, voci cristalline e dettagli ricchi, soprattutto per gli strumenti più acuti. Sony promette suono impeccabile, su tutta la gamma di frequenze, e audio fluido e naturale su qualsiasi contenuto.

I WF-1000XM5 come i predecessori riducono i rumori esterni su un’ampia larghezza di banda, dalle basse alle alte frequenze. Utilizzano un processore integrato V2 in combinazione con il processore di cancellazione del rumore HD QN2e per un livello di eliminazione del rumore ancor superiore, perché in grado di adattarsi al tipo di ambiente. Il resto lo fanno due microfoni per feedback e innovativi auricolari isolanti. È anche possibile ottimizzare l’elaborazione Noise Cancelling in base all’ambiente.

Siamo al top anche per le chiamate in voce. Grazie a un algoritmo di riduzione del rumore basato su AI con elaborazione “a rete neurale profonda” (DNN) e ai sensori a conduzione ossea, la vostra voce risulterà più nitida e naturale, anche negli ambienti rumorosi. E all’aperto, la struttura di riduzione del rumore minimizza il fruscìo del vento, per conversazioni sempre chiare.

Quanto all’autonomia, gli auricolari WF-1000XM5 garantiscono fino a 8 ore di riproduzione e supportano la ricarica rapida: con soli 3 minuti di carica offrono fino a 60 minuti di riproduzione. Inoltre, possono essere ricaricati in modalità wireless grazie alla tecnologia Qi e sono resistenti all’acqua grazie al grado di protezione IPX4.

Questi auricolari costerebbero 320 €. Amazon li offre a 299 € ma potete sfruttare un coupon che li sconta di 20 euro facendoveli pagare solo 279 €.