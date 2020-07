CES 2021 cancellato per Covid-19, si svolgerà in digitale

L’epidemia di Coronavirus continua a mietere vittime anche dal punto di vista degli eventi tecnologici: dopo i numerosi eventi annullati o trasformati in digitale, tra cui il WWDC 2020 di Apple, anche la prossima edizione del Consumer Electronic Show, meglio noto come CES 2021, si terrà soltanto in formato completamente digitale.

In una mossa che sorprenderà pochi, il CTA ha deciso di cancellare la presenza di pubblico fisico per il CES 2021. Il consiglio ha ritardato la decisione fino ad oggi, nella speranza che la diffusione del COVID-19 potesse completamente arrestarsi prima dell’inizio della manifestazione.

Tra la pandemia e le crescenti preoccupazioni per la salute globale sulla diffusione del COVID-19, non è possibile convocare in sicurezza decine di migliaia di persone a Las Vegas all’inizio di gennaio 2021

Con queste parole Gary Shapiro, presidente e CEO della Consumer Technology Association (siglata CTA) ha annunciato la trasformazione della più importante fiera di tecnologia ed elettronica consumer al mondo in uno appuntamento online e digitale:

La tecnologia ci aiuta a lavorare, imparare e connetterci durante la pandemia – e questa innovazione ci aiuterà anche a reimmaginare il CES 2021 e riunire la comunità tecnologica in modo significativo. Passando a una piattaforma completamente digitale per il 2021, possiamo offrire un esperienza unica che aiuti i nostri espositori a entrare in contatto con pubblico esistente e nuovo

In vista della decisione, il CTA aveva interrogato i partecipanti delle precedenti edizioni per chiedere se si sarebbero sentiti a proprio agio a partecipare all’edizione CES 2021 di persona, e quali cambiamenti avrebbero richiesto per sentirsi protetti e sicuri. Nonostante gli sforzi, lo svolgimento tradizionale del CES 2021 è stato cancellato.

Ricordiamo che ogni anno migliaia di giornalisti, dipendenti e manager delle più importanti società IT di tutto il mondo volano a Las Vegas nei primissimi giorni di gennaio per poter partecipare e assistere alla più importante vetrina mondiale dell’elettronica di consumo. Anche macitynet ormai da diversi anni a questa parte è sempre presente al CES con i suoi inviati.

Il CES 2021 si terrà virtualmente dal 6 gennaio al 9 gennaio. Il piano attuale è di riportare lo spettacolo fisico a Las Vegas per il 2022. Tutti gli articoli di macitynet che parlano dell’ultima edizione CES 2020 sono disponibili a partire da questa pagina.